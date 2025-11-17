Decora tu hogar esta Navidad sin gastar más de 5 euros: estas son algunas ideas

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, muchos hogares empiezan a llenarse de luces, colores y detalles que anuncian la llegada de estas fiestas. No hace falta gastar mucho dinero para darle un toque especial a la casa: con un presupuesto muy pequeño se pueden crear rincones cálidos y festivos que aporten ese ambiente navideño que tanto apetece en esta época del año.

Por menos de cinco euros, existen un montón de ideas sencillas y resultonas. Desde velas aromáticas con olor a canela o pino hasta guirnaldas hechas con papel, ramas secas o cintas rojas.

Pareja decorando su hogar con adornos navideños | Freepik

En este artículo te traemos un seguido de propuestas sencillas para decorar tu hogar que puedes encontrar en tienda, y sin superar los 5 euros de presupuesto.

Ideas de IKEA

IKEA tiene varias opciones navideñas irresistibles por menos de cinco euros. Por ejemplo, su pequeño Papá Noel de peluche, por solo 2 euros, es perfecto para colocar en estanterías, mesas auxiliares o incluso debajo del árbol. Su tamaño compacto y su diseño suave lo convierten en un detalle adorable.

Adorno Papá Noel | IKEA

Si prefieres algo más clásico, la flor de pascua artificial por 1 euro es ideal para dar color a cualquier rincón sin preocuparte por el cuidado de una planta natural.

Flor de pascua artificial | IKEA

Otra idea económica es el duende navideño disponible por 4 euros. Su diseño simpático, con un gorro rojo puntiagudo y barba larga, lo convierte en una decoración perfecta para presidir la entrada de casa o decorar un mueble bajo.

Adorno de duende | IKEA

Ideas de Primark

Primark presenta su propuesta para la temporada festiva con una selección de adornos navideños atractivos y con un precio accesible. Entre todos los artículos destaca una casa colgante con LED por tan solo 2,50 euros. Una opción que ofrece una estética festiva y acogedora.

Adorno colgante casa con LED | Primark

Primark también tiene adornos para estantes o muebles bajos, como una figura de reno con detalles preciosos, disponible por 3,50 euros. Esta pieza aporta la alegría y el espíritu navideño en la decoración de cualquier hogar.

Adorno para estantería de reno | Primark

Ideas de Leroy Merlin

El estilo minimalista y natural domina la Navidad, y el copito de nieve LED con batería natural de Leroy Merlin lo defiende a la perfección por poco más de 2 euros. Esta pieza de madera disponible únicamente online, ofrece un toque invernal y estético.

Copo de nieve con LED | Leroy Merlin

Esta misma multinacional presenta algunas decoraciones con un toque más rústico, como el adorno colgante de árboles disponible a 2,5 euros. Cuenta con unos bordados y una estrella dorada, siendo así unas figuras que aportan una textura chic y un aire rústico y elegante. Un básico de tendencia fácil de encontrar en tiendas.

Adorno colgante árboles de Navidad | Leroy Merlin

Así pues, la Navidad es un sentimiento, y decorar el hogar es el paso imprescindible para dar vida a esa magia. Estos pequeños adornos demuestran que, sea cual sea el presupuesto, podemos crear un espacio cálido y acogedor.