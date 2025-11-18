José Manuel Díaz-Patón compara a Ágatha Ruiz de la Prada y a Carmen Lomana con dos enemigos del Imperio romano

El periodista Jesús Álvarez ha reunido este lunes a compañeros de profesión y amigos en la presentación de su libro Cerca de las estrellas. Fernando Romay, Pipi Estrada, Lorenzo Milá, Pepe Navarro y, entre muchos más, también se encontraba José Manuel Díaz-Patón.

El abogado, muy conocido en el panorama social por haber sido el dueño de Archy, la famosa discoteca de Madrid, y por haber mantenido, en los últimos años, una relación con Ágatha Ruiz de la Prada, se ha vuelto a mostrar de lo más simpático con los medios, a los que dedicó unos minutos antes de entrar en la presentación del libro.

Y con el reciente y tenso reencuentro que han protagonizado Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada en el Rastrillo de Nuevo Futuro de Madrid, era inevitable preguntarle a Patón por el encuentro entre su ex y la socialité.

El reencuentro entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana | Europa Press

Un momento que él mismo ha comparado con dos enemigos del Imperio romano: "Van a ser amigas, después de todo. Bueno, Alarico y Estilicón, que eran enemigos en el Imperio Romano, terminaron siendo amigos. O sea, más difícil".

José Manuel Díaz-Patón atendiendo a la prensa | Europa Press

En sus declaraciones, el letrado también ha vuelto a demostrar el gran cariño que guarda a Ágatha, con la que, por sus declaraciones, podemos deducir que han vivido una bonita historia de amor. Y es que cuando le preguntan si alguna vez contaría en un libro su historia de amor con la diseñadora, no tiene dudas: "Hombre, esa sí porque ha sido buenísima".