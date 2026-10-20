Muere Sahara Ray, modelo y exnovia de Justin Bieber, a los 34 años: cómo fue su historia de amor

Hoy, día 20 de octubre, ha trascendido la noticia de que la modelo y empresaria Sahara Ray, de 34 años, falleció el domingo, 18 de octubre. Una noticia que ha conmocionado al mundo de la moda y a sus seguidores en redes sociales.

La joven, conocida tanto por su trayectoria profesional como por ser la exnovia de Justin Bieber, atravesaba una etapa muy especial de su vida después de convertirse en madre por primera vez el pasado mes de enero.

La llegada de su hija Snow había llenado de ilusión esta nueva etapa personal, que compartía parcialmente con sus seguidores. Su muerte, confirmada por su familia este lunes, ha generado una gran conmoción entre las personas que la conocían y quienes seguían su día a día a través de las redes sociales.

Sahara Ray | Gtres

Su relación con Justin Bieber

Aunque Sahara Ray ya trabajaba como modelo, su nombre comenzó a sonar con fuerza en agosto de 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái. Por aquel entonces, el cantante canadiense tenía 22 años y se encontraba constantemente en el foco mediático, tanto por sus éxitos musicales como por su vida sentimental.

Las imágenes de ambos disfrutando de unos días en la isla dieron la vuelta al mundo, especialmente las que aparecían bañándose en una cascada. La repercusión fue inmediata y situó a Sahara Ray en el centro de todas las miradas, alimentando los rumores sobre una posible relación entre ambos.

Sahara Ray | Gtres

Sin embargo, el supuesto romance no llegó a confirmarse como una relación seria. Durante aquella época, Bieber protagonizaba numerosos titulares por sus encuentros con distintas mujeres, por lo que la cercanía con la modelo australiana quedó envuelta en especulaciones. Antes de ser relacionada con el intérprete de Yummy, Ray también había sido vinculada sentimentalmente con Cody Simpson, cantante australiano que coincidió con Bieber en el mundo de la música.

Más sobre su fallecimiento

Sahara Ray falleció el domingo 18 de octubre en un hospital de Los Ángeles, rodeada de sus seres queridos. Un día después, su familia confirmó la noticia al portal estadounidense TMZ, donde compartió unas emotivas palabras para recordar a la modelo y empresaria. En el comunicado, sus allegados destacaron su carácter apasionado y amable, así como el amor que sentía por su familia, la moda, el surf y, especialmente, por su hija Snow.

Sin embargo, las circunstancias de su fallecimiento todavía están rodeadas de incógnitas. Según una fuente cercana a la modelo citada por el Daily Mail, Ray habría perdido la vida a causa de una sobredosis de fentanilo.

El citado medio británico asegura que fue trasladada de urgencia al hospital el viernes anterior, donde tuvo que ser conectada a un respirador artificial. Dos días después, su familia habría tomado la decisión de retirarle el soporte vital.

Por el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de la muerte y tampoco se han conocido los resultados de la autopsia.