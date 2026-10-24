La princesa Leonor y la familia real conquistan a los vecinos de Llanes en la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar

Los reyes Felipe y Letizia han llegado este sábado a Llanes, Asturias, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en una jornada muy especial para la localidad. La familia real ha sido recibida con expectación por los vecinos, que no han querido perder la oportunidad de verles de cerca.

A su llegada, los monarcas han protagonizado unas imágenes marcadas por la cercanía y la naturalidad, saludando amablemente a las personas que se han acercado para darles la bienvenida y dedicándoles gestos de cariño durante el recorrido.

El motivo de su visita es la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes, un reconocimiento que pone en valor su compromiso con la tradición marinera, la sostenibilidad y la conservación de la cultura pesquera.

La distinción reconoce la importante labor de esta entidad, estrechamente vinculada a la historia y a la identidad de la localidad asturiana. Con esta visita, la familia real vuelve a mostrar su apoyo a las comunidades que contribuyen a mantener vivas las tradiciones y el patrimonio del Principado.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención a su llegada ha sido la actitud de los Reyes con los ciudadanos. Tanto Felipe VI como doña Letizia se han mostrado muy cercanos, saludando con una sonrisa a quienes aguardaban su presencia y atendiendo amablemente a la gente.

Las imágenes de este encuentro reflejan un ambiente distendido, con los monarcas dedicando tiempo a los vecinos en medio de una jornada de gran importancia para Llanes, que se ha convertido este sábado en el centro de todas las miradas.

También han acaparado parte del protagonismo la princesa Leonor y la infanta Sofía, que han llegado juntas, dejando ver una vez más la complicidad que existe entre ambas hermanas.

Su presencia conjunta ha vuelto a despertar el interés de quienes siguen de cerca cada uno de sus pasos, especialmente en una cita tan significativa dentro de la agenda institucional de la heredera al trono.

Tras la intensa jornada vivida en Oviedo con motivo de los Premios Princesa de Asturias, las dos han acompañado a sus padres en este compromiso, en el que la familia real ha vuelto a compartir protagonismo con los vecinos y las tradiciones asturianas.