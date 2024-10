El mensaje de Ester Expósito a quienes opinan sobre el físico de las mujeres: "No somos muñecas"

Este lunes, Ester Expósito fue galardonada con el premio New Generation en los Bazaar Women of the Year 2024, un reconocimiento que se le da a mujeres inspiradoras y con voluntad de superación, que están marcando un camino en sus respectivas industrias.

Durante la ceremonia, la actriz lanzó un poderoso mensaje contra la cosificación de las mujeres, un problema que, aunque ha tomado nuevas formas en el siglo XXI, sigue latente en la sociedad, ahora a través de las redes sociales, donde las mujeres son constantemente juzgadas por su apariencia física bajo el anonimato de internet.

La violencia hacia las mujeres en las redes sociales

Expósito señaló que las plataformas digitales pueden convertirse en el foco del malestar de muchas personas en la actualidad, pues, lamentablemente, se llenan de críticas destructivas y la violencia psicológica de todo tipo. En su discurso, opinó más concretamente del punto de vista de las mujeres: "El otro día estuve reflexionando sobre todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres... Y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello".

Expósito resaltó que esta práctica afecta no solo a figuras públicas como ella, sino también a muchas otras mujeres jóvenes que sienten el peso de esta presión desde edades muy tempranas. Consciente del impacto que tiene como figura mediática, la actriz afirmó: "Hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hace no está bien. No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona".

El físico de Ester Expósito, siempre a juicio

La actriz compartió la experiencia de ser constantemente blanco de rumores sobre supuestas cirugías estéticas, una narrativa que se ha repetido sin cesar desde que tenía 19 años. Durante el evento, Expósito se sinceró sobre cómo estos rumores han afectado su vida, a pesar de su éxito. Relató que ha sido señalada y juzgada por cambios físicos naturales y explicados, sin embargo, constantemente se encuentra frente a la crítica de supuestos retoques. "Llevo leyendo la estupidez de que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años", señaló.

Recientemente, los rumores aseguraban que Expósito había recurrido al bótox para rellenar su cara, a lo que ella respondió: "Si así fuera, estaría en todo mi derecho… es mi cara, y hago lo que quiero con ella". No obstante, la actriz aseguró que, en realidad, el único cambio que ha experimentado últimamente es un leve aumento de peso, algo completamente normal y saludable.

"No somos muñecas"

La actriz llevó su mensaje más allá de la anécdota personal, con una reflexión general sobre el proceso natural de crecimiento y cambio que experimentan todas las personas. En sus palabras, dejó claro que los cuerpos humanos no son estáticos y no deben ser tratados como si lo fueran: "Porque lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, también cambiamos, engordamos o adelgazamos. Y al final, digo, menos mal, porque eso significa que estamos vivas y que no somos muñecas. Sí, no vamos a quedarnos así para siempre, por suerte".

Expósito destacó que la viralización de los rumores sin fundamento, especialmente aquellos que comentan sobre el aspecto físico de las personas, añaden una gran carga psicológica a quienes lo reciben.

Aitana, Lola Índigo y otras famosas apoyan sus palabras

El emotivo discurso de Ester Expósito se ha viralizado en redes sociales, donde la actriz ha recibido el apoyo de otras famosas como Aitana, Lola Índigo, Marta Díaz y Georgina Amorós, quienes expresaron su respaldo y empatía hacia el mensaje.

Estas figuras públicas también han hablado abiertamente sobre el impacto de las críticas al físico y en la importancia de visibilizar este tipo de violencia para que deje de ser una práctica común en las plataformas digitales. Sin ir más lejos, el que dio la cantante de Akureyri en los premios ELLE, que también toco el tema de la transformación de la mujer, de niña a adulta.