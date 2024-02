El intercambio de mensajes de Ester Expósito y Dani Martín del que todo el mundo habla: "Te admiro"

Cuando menos lo esperaban sus seguidores, Dani Martín ha vuelto a la música con un tema dedicado a Ester Expósito, en el que su nombre y su foto han sido los grandes protagonistas. Con motivo de su 47 cumpleaños, el que fuera vocalista de El Canto del Loco ha lanzado un nuevo single que no ha tardado en hacerse viral.

En el tema habla de las sensaciones veraneando en Cádiz, donde coincidió con la actriz de fiesta. "He visto a Ester Expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro, a ver si me mira y pasa de todo" o "Ester Expósito, por qué no me miras si yo la escribí por nosotros", son algunas de las frases de una canción que no ha tardado en dar la vuelta por las redes sociales. Y, como era de esperar, la reacción de la actriz ha llegado.

A través de sus historias de Instagram, Ester ha compartido primero la canción y luego un bonito mensaje hacia el cantante en el que se puede apreciar que sabía que este lanzamiento iba a ocurrir y, probablemente, dio su permiso para utilizar una de las fotos que ella misma subió a sus redes sociales a principios de este año. "Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella".

Ester Expósito comparte la nueva canción de Dani Martín | Instagram

Y es que, Dani Martín ha sido siempre uno de los cantantes más aclamados del panorama musical de nuestro país. Sin embargo, a finales de 2022 anunció que iba a hacer un parón en su carrera para descansar y volver con más fuerza que nunca. Y así ha sido. "Feliz día y feliz lanzamiento, te admiro", ha sentenciado Ester.

Un mensaje que el cantante ha compartido en su Instagram y al que ha respondido haciendo alusión a la letra de su canción: "Eres la mejor, aunque ni me mires, hija". Se desconoce cuándo comenzó esta relación de amistad ni de qué forma, pero estamos ante un nuevo tema que dará mucho de qué hablar. Dani Martín ha vuelto, con la esencia de El Canto del Loco, con Ester Expósito como protagonista y pisando más fuerte que nunca.