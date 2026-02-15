Gordon Ramsay toma partido en el conflicto de los Beckham y manda un mensaje a Brooklyn: "Recuerda de dónde vienes"

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres, David Beckham y Victoria Beckham, era algo que venía años arrastrándose, aunque se intensificó tras la boda del joven con Nicola Peltz en 2022.

No fue hasta 2025 cuando los rumores sobre una disputa entre el mayor de los hermanos Beckham y su familia se intensificaron, explotando todo a finales del año con el comunicado de Brooklyn en sus redes sociales.

Uno de los puntos que más controversia generó fue la boda de la hija de Gordon Ramsay, pues los Beckham acudieron al completo a excepción de Brooklyn ya que el chef es uno de los mejores amigos de la familia.

Gordon Ramsay y David Beckham en 2016 | Getty Images

Por ello, el mediático cocinero ha dado su opinión sobre este conflicto a The Sun, asegurando que "Victoria está molesta, y tiene todo el derecho a estarlo".

"Es inevitable que haya algún tipo de conflicto. Pero la relación entre David y Brooklyn es muy profunda, y sé cuánto ama David a Brooklyn", ha opinado. "Creo que es solo cuestión de tiempo antes de que Brooklyn se mire a sí mismo y comprenda lo que sus padres significan para él", continuó, añadiendo que sabe de primera mano cuántas veces David y Victoria han "sacado" a su hijo "de su mierda" y lo han "apoyado en las buenas y en las malas".

Sobre Brooklyn, Ramsay ha señalado que han "intercambiado algunos mensajes" y lo ha descrito como alguien con "un corazón increíble": "Pero creo que es difícil cuando uno está enamorado. El amor es ciego".

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz | Gtres

"Está desesperado por valerse por sí mismo. Está desesperado por forjar su propio camino, y respeto eso de Brooklyn, y es algo bueno. Pero recuerda de dónde vienes y, honestamente, un día no tendrás a tu mamá ni a tu papá, y necesitas entenderlo", continuó. "Ellos han hecho más por ti de lo que nadie hará en toda tu vida".

Junto a ello, el chef ha recordado cómo fue la famosa escena de la boda de Brooklyn y Nicola y el supuesto comportamiento inapropiado de Victoria con su hijo.

Victoria Beckham | Gtres

"Estuvimos en la boda. No hubo nada lascivo. No hubo nada inapropiado. Todos se lo estaban pasando bien y bailando", ha confirmado. "Fue divertido".

Ramsay, que ha sido amigo de David y Victoria durante "casi dos décadas y media", además ha recalcado que "he visto de primera mano lo buenos padres que son".