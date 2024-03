Marta Díaz habla de lo complicada que fue su operación de rodilla a nivel psicológico: "Lo único que merece la pena en la vida es la salud"

En pleno crecimiento en las redes sociales, Marta Díaz tuvo un percance que cambió por completo sus planes. Antes de terminar el año, la influencer se rompió el ligamento cruzado en un viaje a la nieve, paralizando así no solo su agenda profesional, sino también su vida por completo. Un duro palo que le ha dado una bonita lección: valorar la salud.

La influencer ha sido una de las creadoras de contenido que ha asistido a los Premios Ídolo y, atendiendo a las cámaras de Atresmedia, ha desvelado en qué momento de su vida está y qué ha supuesto para ella esta lesión. "Muy bien, muy contenta de estar aquí esta noche, una noche muy especial y muy bonita", ha explicado.

Marta Díaz en los Premios Ídolo 2024 | Gtres

Por tercer año consecutivo, estos galardones creados por Dulceida han sido un absoluto éxito. Pues hacía falda dar visibilidad a una profesión de la que muchos todavía dudan: "Al igual que tenemos premios para el cine, también premios para creadores de contenido, porque movemos bastante. Mirad alrededor la que hay liada, que es una cosa de locos".

Sin embargo, las redes sociales también tienen su cara B, que es el odio que mueven. Un hate del que, al igual que Laura Escanes, Marta ha aprendido a llevar de la mejor manera: "Al final, como dice mi hermano: es el juego de internet. O lo tomas o lo dejas. Si quieres dedicarte a este trabajo, pues es lo que hay". Pero, ¿con qué aspecto positivo se lleva del universo 2.0? "Este tipo de cosas. Y también me llevo mucho que yo, cuando era pequeña, desde mi casa, cuando estaba en el colegio, veía a Aida, a María, a Laura… Y ahora son mis amigas. Me hace mucha ilusión", ha sentenciado.

En estos premios, ha habido un nombre que se ha repetido en numerosas ocasiones en la alfombra roja: Elena Gortari. Para Marta, ha sido una de sus favoritas para un galardón que ella ya se llevó a casa el año pasado: "Lo gané el año pasado, al Lifestyle que es al final lo que yo hago, contar un poco mi vida, blogs, viajes… Creo que no se puede ganar otro".

Los números hablan por sí solos, y durante este año Marta Díaz ha tenido un crecimiento bestial, además de un apoyo por parte de sus seguidores, que cada día crecen más: "Súper agradecida. Ir poquito a poco llegando a más gente, a más público de diferentes edades es muy guay".

Pero también ha sido un año de lo más complicado debido a su lesión, que le ha obligado a cancelar proyectos y que ha sido un revés a nivel psicológico también: "Tenía La Velada y ahora tengo solucionada la rodilla, que es un proyectazo". Pero, ¿cómo está? "Bien, poquito a poco mejor, ya puedo andar bien, solita, sin muletas… Bastante mejor, pero sí que ha sido un poquito complicado", ha confesado.

En todo momento, Marta ha hecho partícipes a sus seguidores de cada avance de su operación, como también de los días malos que ha tenido: "Psicológicamente a mí es lo que más me está costando. Te juro que preferiría tener tres veces más dolores y estar mejor de la cabeza a otra cosa. Me ha costado mucho, pero creo que al final ha sido para mí un aprendizaje muy grande. De valorar muchísimas cosas y de darme cuenta de que lo único que merece la pena en la vida es la salud". Y lo importante no es como empieza el año, sino cómo acaba: "De aquí pa arriba, no queda otra".