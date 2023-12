Marta Díaz, en camilla y "con mucho dolor" tras sufrir un accidente esquiando: "Mi año ha sido horrible"

Giro inesperado en el viaje a la nieve de Marta Díaz. Hace tan solo unas horas, la influencer compartía en su perfil de Instagram varias historias contando lo emocionada que estaba por poder ir a Los Alpes con un grupo de amigas y desconectar de este año que le ha traído muchas penas -aunque también alegrías-.

"Os escribo desde Los Alpes, que es donde hemos venido a esquiar. Me muero de ganas de verdad. Encima hemos venido un grupo de 9 amigos. No puedo estar más contenta, mañana os cuento cosas", escribía ayer por la noche, para después dar los buenos días a las 7 de la mañana y empezar la aventura.

Marta Díaz y Laura Escanes en Los Alpes | Instagram

Sin embargo, hace tan solo unas horas, Marta publicaba un post en una camilla para anunciar que su viaje había llegado a su fin: "Lo que iba a ser un viaje increíble se ha convertido en una pesadilla. He tenido una caída muy fuerte y me he roto el ligamento cruzado".

En plena pista de esquí, el equipo de emergencias ha tenido que ir a rescatar a la influencer, quien ha comunicado que muy probablemente tenga que pasar por quirófano, por lo que ha puesto rumbo a España: "No sabéis la impotencia y la tristeza que tengo ahora mismo, es que no la puedo explicar con palabras, estoy realmente mal".

Marta se ha sincerado como nunca y ha calificado su año de "psicológicamente muy doloroso", siendo esta caída la gota que ha colmado el vaso: "Ya sabéis la ilusión y las ganas que tenía de este viaje, de distraerme, de no pensar, de pasármelo bien, pero ha sido todo lo contrario me voy de urgencia a España, con mucho dolor, y angustia".

El post no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño y apoyo para la influencer, que no se esperaba que el año terminase de esta manera. Eso sí, ha explicado que va a descansar de las redes sociales y volverá pronto, "lo antes que pueda".