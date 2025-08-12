Gunilla von Bismarck desvela cómo está llevando el primer verano sin su exmarido, Luis Ortiz: "Es más difícil"

El 16 septiembre de 2024 fallecía Luis Ortiz, uno de los personajes más icónicos de la jet set de Marbella. El empresario fallecía después de llevar varios años luchando contra un cáncer de próstata, aunque no se confirmó en ningún momento la causa de la muerte, y lo hacía acompañado de su exmujer y su hijo, Francisco José Ortiz von Bismarck.

Luis Ortiz y Gunilla von Bismarck | Gtres

Una triste pérdida que la familia echa mucho en falta, así se lo ha confesado este pasado fin de semana Gunilla von Bismarck a la prensa durante la gala benéfica que, como cada verano, ha organizado el Festival Starlite, en Marbella.

Gunilla von Bismarck, en la gala benéfica de Starlite | Gtres

Tras pasar por el photocall, Gunilla dedicaba unos minutos a la prensa y aunque confesó que estaba bien y muy animada en Marbella, donde tiene muchos amigos, está siendo un verano triste por la pérdida de su exmarido: "Es más difícil". Y es que como ella misma confiesa, Marbella le hace recordar a su ex todo el tiempo.

Gunilla von Bismarck haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Gunilla von Bismarck y Luis Ortiz formaban una de las parejas más famosas de Marbella, no había fiesta a la que no estuviesen invitados... Se casaron en en 1978 en el castillo familiar de los Bismarck, en Friedrichsruh, Alemania. El 1 de mayo de 1980 nació su hijo Fran y, once años después de casarse, se divorciaron.

Aunque llevaban muchos años separados, continuaron viviendo en la misma casa y acudían a todos los eventos juntos.

El próximo 16 de septiembre se cumple un año de su muerte.