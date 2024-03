Laura Escanes confiesa que está "en un momento muy bueno" y centrada en ella: "Las mujeres facturan"

Se podría decir -y bien alto- que Laura Escanes es una de las mayores influencers de nuestro país. Con casi 2 millones de seguidores en Instagram, ha sabido hacerse su propio hueco en el universo 2.0 y coronarse como una de las creadoras de contenido más queridas. Este 2024 ha sido un absoluto éxito para ella a nivel profesional, aunque no tanto sentimental.

Hace apenas unos meses conocíamos que la influencer y Álvaro de Luna habían puesto punto final a su historia de amor. Una historia que ellos mismos compartieron en las redes sociales y que parecía haber terminado de forma amistosa. Sin embargo, era el cantante el que sorprendía poco tiempo después lanzando una primera canción, Suerte ;), dedicada a Laura Escanes y repleta de dardos, al más puro estilo Shakira. Pero, ¿en qué momento se encuentra la catalana después de todo?

"En un momento muy bueno, focalizándome mucho en mí, con muchos proyectos, trabajando mucho y muy feliz", ha confesado para los micrófonos de Atresmedia en la alfombra roja de los Premios Ídolo; unos galardones creados por Dulceida para premiar y reconocer el trabajo de las personas que están detrás de cada contenido en las redes sociales.

Laura Escanes en los Premios Ídolo 2024 | Gtres

Aunque su corazón se rompió por completo -y más después de haber sido protagonista de los dardos de su ex-, Laura Escanes lo tiene claro, las mujeres ya no lloran, "las mujeres facturan". Todas sus energías están centradas en su profesión y, por supuesto, en los proyectos que tiene en el horizonte: "Estamos a punto de empezar con la tercera temporada del pódcast Entre El Cielo y Las Nubes, así que muy feliz. Viendo a qué invitados podemos raptar. Y en breves también la segunda temporada de La Travessa, de TV3. Y muy feliz, que siga así mucho tiempo".

Pero en el universo 2.0 no todo es color de rosa y Laura Escanes, desde que comenzase su relación con Risto Mejide hasta día de hoy, ha recibido bastante hate. Algo que ya no tiene importancia ninguna en su vida y de lo que ha aprendido "con muchos palos" y "sufriendo mucho".

Actualmente se encuentra en uno de sus mejores momentos, pero como ella misma ha confesado, esto es "una montaña rusa". Y la solución la tiene clara: "Rodearte de buena gente al final te hace superar estas cosas". Por este motivo, no se arrepiente de haber compartido nada con sus seguidores, aunque su vida ya no sea la misma que un día publicó: "Todo me lleva a aprender, entonces estoy bien con mis decisiones".

Y, en la alfombra roja de los Premios Ídolo, Laura nos ha confesado que, para ella, entre los creadores de contenido, sus ganadores serían Elena Gortari y Óscar Font. Pero, ¿y en su vida? "Mi madre y mi hija, como familia. La gente que tengo cerca en mi vida para mí son mis ídolas".