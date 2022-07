Mario Vaquerizo se pronuncia sobre los rumores de separación con Alaska

Mario Vaquerizo y Alaska son una de las parejas más consolidadas dentro del panorama rosa de nuestro país. A pesar de sus más y sus menos, como cualquier otra relación… ¡llevan más de 20 años juntos!

Desde sus inicios su historia caló entre la gente, pero más aún lo hicieron cuando en 2011 se emitió su reality en el que mostraban su día a día más natural y rutinario.

Mario Vaquerizo y Alaska | Gtres

Sus rumores de ruptura

Hace unas semanas saltaban los rumores de una posible separación, y cuando su fans se enteraron, no se lo podían creer.

Fue entonces cuando Alaska lo desmintió, y ahora, que parece que todo ha quedado en 'una broma de mal gusto para sus seguidores' le ha tocado pronunciarse a Mario: "Hay planes de decir a todo el mundo que no me he divorciado. Aquel maricón que salió en TikTok diciendo que nos habíamos separado Alaska y yo, a mí el chaval no me cae bien, estaba buscando sus quince minutos de gloria", decía muy tajante a Europa Press.

Programa 5: Mario Vaquerizo, Aitana Sánchez-Gijón y Adrián Lastra | Programa 5: Mario Vaquerizo, Aitana Sánchez-Gijón y Adrián Lastra

El cantante no le echa la culpa a la persona que se inventó la noticia, pero sí a la prensa por difundir una noticia sin haberla contrastado previamente: "No me ofendió absolutamente nada, me ofendió que los periodistas cojan, como fuente de información, una opinión".

Además, ha querido dejar claro que, si algún día se separa de Alaska, no tendría problema en decirlo abiertamente. Pero ahora todo está "perfecto, está todo en su sitio y estoy muy, pero que muy feliz, de verdad".

En uno de sus mejores momentos

El matrimonio está en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y es que a pesar de que llevan ya muchos años juntos, con sus idas y venidas, ninguno duda de sus sentimientos.

"Cuando estás seguro de cómo eres, de con quién estás y de lo que sientes por la persona con la que estás, no pasa nada", decía el cantante. "Esto es la montaña rusa, en este momento es Disneylandia del amor y en otros momentos, no es tanta Disneylandia del amor" aseguraba.

A pesar de todos los rumores, Mario ha reconocido que no le dieron importancia y se lo tomaron con humor, como siempre han hecho.

Muy melancólico recordando a Susana Dosamantes

Hace unos días, la madre de Paulina Rubio, Susana Dosamantes, fallecía a causa de un cáncer de páncreas. Una noticia que ha dejado muy triste a todos aquellos que conocían a la actriz, entre ellos a Mario. "La gran madre de Paulina, una gran actriz mejicana que admiramos todos. Estaba malita y se ha tenido que ir".

Paulina Rubio y Susana Dosamantes | Getty

A pesar de que era un gran admirador de Susana, con su hija no tiene mucha relación, pero lo poco que ha hablado con ella, le ha dado muy buena impresión: "He coincidido con ella cuatro veces pero las cuatro veces que he coincidido ha sido una chica muy educada, muy total y muy auténtica".

Seguro que te interesa...

Mario Vaquerizo revela si tiene algún sueño por cumplir en 'Una caña con…'