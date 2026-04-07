Maribel Nadal, la discreta hermana del tenista Rafa Nadal: un pilar fundamental en la academia de tenis

Ayer, día 6 de abril, se celebró, en Madrid, el último concierto en España de la cantante italiana Laura Pausini, que cerró su gira por el país en el Movistar Arena. El Yo Canto World Tour, que homenajea a sus más de 30 años de carrera musical, seguirá su camino por los países latinoamericanos.

En el espectáculo, que cuenta con una duración de más de dos horas y un repertorio de más de 40 canciones, Pausini consiguió reunir a muchos rostros conocidos, desde Vicky Martín Berrocal a Nieves Álvarez.

Pero alguien llamó la atención por encima del resto en este evento musical: Maribel Nadal, la hermana pequeña del tenista profesional Rafa Nadal. Siempre discreta, ha acompañado a su hermano en muchos momentos, disfrutando de sus éxitos personales y laborales, puesto que en el trabajo también están unidos.

Maribel Nadal | Gtres

Sobre su trabajo

Maribel Nadal es la Directora de Ventas y Marketing de la Rafa Nadal Academy de Mallorca, así lo explica en la biografía de su perfil de Instagram. Tras aproximadamente diez años trabajando en diferentes empresas en el sector del marketing y la organización de eventos, Maribel dio el paso de trabajar en uno de los proyectos de su querido hermano.

También, como asegura en su perfil, cuenta con una marca de ropa propia, creada junto a sus tres socios y llamada Crabs Company. Una firma de prendas sostenibles que nació con la finalidad de convertir el verano en prendas de vestir, acercando las playas de su querida Mallorca en bañadores y ropa de playa.

Qué ha estudiado

Maribel estudió la carrera universitaria de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que completó con un máster en Dirección de Gestión del Deporte, unos conocimientos que le han permitido desarrollar su carrera profesional cerca de su hermano.

Aunque de manera diferente, los hermanos escogieron el deporte como trabajo y motor de vida. Para Maribel, un trabajo que la ha llevado a vivir en Barcelona, Londres y Madrid, terminando en su Mallorca natal, donde, como hemos dicho anteriormente, gestiona la academia.

El deporte en su vida

Maribel Nadal practica varios deportes que forman parte de su día a día, como el pádel, el tenis, el golf, el pilates y el ciclismo. A diferencia de su hermano, que se centró en el tenis como único deporte hasta convertirse en profesional, a ella siempre le ha gustado practicar diferentes deportes como hobbies.

También ha demostrado a través de sus redes sociales que disfruta mucho de la naturaleza y las excursiones por la montaña, combinando deportes lujosos con prácticas más accesibles.

Su perfil de Instagram

La cuenta de Instagram de la hermana de Rafa es muy representativa tanto de su trabajo como de su vida personal. Por un lado, comparte algunos eventos de los que se llevan a cabo en la academia, además de fotos llenas de orgullo sobre los éxitos profesionales de su hermano.

Por lo que respecta a su vida más personal, Maribel comparte con cariño los viajes que hace con su familia y sus amigas, uno de sus mayores hobbies sin lugar a dudas es descubrir mundo con las personas que más quiere.

Pero, con lo que realmente es discreta y reservada, es con su vida amorosa, puesto que no ha compartido nada relacionado con su vida sentimental, manteniendo hermética esa pequeña o gran parte de ella.

Así pues, ella es Maribel Nadal, la hermana de Rafa Nadal que, aunque con vida discreta, ejerce un papel fundamental en la vida personal y profesional de uno de los mejores tenistas de la historia, su hermano Rafa Nadal.