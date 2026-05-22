Sara Carbonero reaparece tras la muerte de su madre y habla orgullosa de su hijo Martín después de su primera entrevista

Sara Carbonero ha estado presente en un evento de Slowlove junto a su buena amiga y socia, Isabel Jiménez. La periodista atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida tras el reciente fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, una pérdida que todavía sigue afrontando con muchísimo dolor.

Muy emocionada, Sara ha reconocido ante las cámaras que continúa atravesando un duelo bastante duro y que todavía le resulta imposible imaginar una vida igual sin su madre: "Estoy muy triste".

Sara Carbonero e Isabel Jiménez atendiendo a la prensa | Europa Press

Sara también ha explicado cómo está intentando pasar este difícil proceso día a día, apoyándose en sus hijos, sus amigos y su entorno más cercano: "Intento hacer cosas en el día, que mis hijos me vean bien, rodearme de buenos amigos".

Sin embargo, Sara Carbonero ha dejado claro que todavía se encuentra en la fase del duelo. "Ahora es lo que toca, toca pasarlo mal", ha explicado emocionada, reconociendo además que siente que su vida "nunca volverá a ser igual".

Durante el evento, la periodista también ha hablado sobre el enorme revuelo generado en redes sociales después de que su hijo Martín se hiciera viral tras una entrevista realizada en un torneo deportivo.

Sara Carbonero en el photocall del evento Slowlove | Gtres

"A mí me dio un poco de miedo", ha confesado Sara Carbonero, reconociendo que nunca imaginó la repercusión que terminaría teniendo aquella entrevista que, según ha explicado, se produjo dentro de un contexto deportivo y con el consentimiento tanto suyo como de Iker Casillas.

Aun así, la periodista no ha podido evitar emocionarse al hablar de Martín: "Estoy súper orgullosa de cómo es", ha asegurado con una gran sonrisa, destacando además la bonita relación que mantiene con su hermano Lucas.

Eso sí, Sara Carbonero también ha dejado claro que, después del revuelo mediático, ahora quiere proteger todavía más la intimidad de sus hijos: "Quiero bajar el perfil porque es muy pequeño".

Sara Carbonero | Gtres

Además de sincerarse sobre su situación personal, Sara Carbonero también ha compartido algunos detalles sobre el gran momento profesional que vive junto a Isabel Jiménez. Ambas han hablado de los viajes que realizan juntas para inspirarse en las colecciones y no han ocultado la ilusión que les haría ver algún día a la reina Letizia o a la princesa Leonor vistiendo prendas de su marca: "Ella que es muy marca España, lo está haciendo muy bien, no me quiero meter en ningún jardín, pero a mí es que me gusta, me gusta mucho".