Manuela Sanz habla sobre lo que significa ser hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel: "Me siento súper afortunada"

Jaydy Michel y Manuela Sanz han sorprendido por su complicidad durante su última aparición pública juntas en la segunda edición del Elle X Lactourea Skin Festival. Madre e hija han hablado de su buena relación y de la pasión que ambas comparten por el mundo de la moda, la belleza y el cuidado personal.

Muy emocionada, Jaydy ha confesado lo especial que resulta poder compartir este tipo de experiencias profesionales junto a su hija: "Yo súper orgullosa, ¿qué te puedo decir? Estoy aquí como mamá".

La modelo también ha reconocido que no siempre es sencillo trabajar entre madre e hija, por lo que valora muchísimo la conexión que tienen ambas. "No es fácil y tampoco todas las madres e hijas pueden hacerlo", ha explicado dejando claro el enorme cariño y admiración que existe entre ellas.

Jaydy Michel y Manuela Sanz hablando con la prensa | Europa Press

Por su parte, Manuela Sanz también se ha sincerado sobre cómo lleva pertenecer a una de las familias más conocidas. Lejos de verlo como una presión, la joven ha dejado claro que se siente muy orgullosa: "Me siento súper afortunada de mi familia y de quién soy".

La hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel también ha asegurado que la seguridad en uno mismo es fundamental tanto a nivel personal como profesional: "Soy muy segura de mí misma y creo que eso es lo más importante".

Además, Manuela ha hablado sobre su futuro profesional y ha revelado que ya terminó sus estudios de diseño de moda y que incluso ha comenzado una marca junto a una amiga: "Creo que me he convertido en una persona que sabe lo que quiere expresar".

Durante la entrevista, ambas también se han hablado sobre el cuidado de la piel y el debate en torno al uso del protector solar tras las polémicas declaraciones de Marcos Llorente. Jaydy Michel se ha mostrado bastante contundente con este tema al revelar que en su familia existen antecedentes de cáncer de piel: "Yo no juego con eso".

Jaydy Michel y Manuela Sanz en el photocall del evento Elle X Lactourea skin festival | Gtres

Manuela, por su parte, ha reconocido entre risas que antes hacía auténticas locuras para ponerse morena: "Me ponía hasta cerveza en el cuerpo para broncearme más". Sin embargo, ahora asegura que prefiere evitar completamente el sol y apostar por tratamientos autobronceadores antes que poner en riesgo la salud de su piel: "No quiero arrugas ni problemas de salud".

Además, Jaydy Michel tampoco ha podido ocultar el orgullo que siente al ver cómo su hija está construyendo su propio camino profesional, demostrando que la complicidad entre ambas atraviesa uno de sus mejores momentos.