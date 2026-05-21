Carlota Melendi se sincera sobre la fama, la exposición pública y cómo es la relación con su padre

Carlota Melendi ha estado presente en un evento organizado por Goa Organics donde ha sido natural y muy sincera al hablar de temas tan personales como la presión estética, su experiencia en el mundo de la imagen y la relación que mantiene con su padre, el cantante Melendi.

Carlota Melendi posando para los medios | Gtres

Muy cercana y divertida, ha confesado además algunos de sus trucos de belleza y cuidado personal, reconociendo entre risas que todavía tiene mucho que aprender: "Hoy me he teñido yo".

Carlota también ha querido pronunciarse sobre el debate relacionado con la extrema delgadez y la presión que muchas mujeres sufren dentro del mundo de la moda y la imagen. Aunque ha reconocido que no sigue demasiado el tema actualmente, sí ha dejado caer que parte de esa presión influyó en su decisión de alejarse de ciertos ambientes.

Carlota Melendi hablando con la prensa | Europa Press

"Yo me salí un poco de ese mundo también un poco por todo lo que conlleva", ha confesado, aunque también ha querido destacar que actualmente cree que la industria está mucho más abierta que antes.

Uno de los momentos más personales de la entrevista ha llegado cuando ha hablado de lo que supone llevar el apellido Melendi. Lejos de verlo como un problema, Carlota ha asegurado sentirse agradecida por todo lo que le ha aportado su padre.

El cantante Melendi | Gtres

"Para mí es una oportunidad que aprovecho diariamente", ha explicado, dejando claro que nunca ha sentido la fama por parte de su padre como un peso. Además, ha querido agradecer públicamente a Melendi la forma en la que la ha expuesto en redes sociales y ante el público: "Estoy eternamente agradecida a mi padre". También ha explicado que siempre ha sido ella quien ha decidido hasta qué punto quería aparecer públicamente: "Ha sido una decisión propia".

Muy orgullosa de su padre, Carlota no ha dudado tampoco en definir a su padre como cantante con una nota perfecta. "Para mí es un 10", ha confesado entre sonrisas, revelando además que algunas de sus canciones favoritas son Carlota y Asturias.

Finalmente, la influencer ha hablado también de la relación que mantiene con el artista, asegurando que, pese a la fama, en casa es como todos los padres: "Cuando nos tiene que regañar, nos regaña. Cuando se tiene que reír, se ríe".