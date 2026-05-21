Alice Campello rompe su silencio tras desvincularse de las empresas de Álvaro Morata

Hace poco más de un mes saltó la noticia: Alice Campello y Álvaro Morata no solo han tomado caminos separados en lo personal, también en los negocios. La modelo y empresaria ha cesado oficialmente como administradora de Tamora 2011, la principal sociedad patrimonial del futbolista.

Esta semana, Alice ha regresado a Madrid para entregar un galardón a la supermodelo Adriana Lima en los Premios Vanitatis 2026. A la salida del evento, fue captada por los medios, quienes no dudaron en preguntarle cómo se encuentra actualmente tras este definitivo divorcio empresarial.

Alice Campello | Europa Press

"Yo estoy perfectamente", confesó con una sonrisa. La italiana aseguró que ahora mismo está volcada por completo en sus cuatro hijos, con quienes espera disfrutar muy pronto del verano.

Al ser cuestionada sobre cómo es su relación con Morata tras romper sus lazos corporativos, Alice fue tajante: "Es perfecta, muy buena".

Las inversiones de Álvaro Morata

La salida de Alice de Tamora 2011 SL es un movimiento importante, ya que esta empresa concentra gran parte de las inversiones del futbolista. La sociedad gestiona cerca de 4 millones de euros en activos inmobiliarios -con locales en zonas exclusivas de Madrid como la calle María de Molina (rozando los 2,9 millones de euros) o El Escorial (más de 827.000 euros), además de propiedades en Marbella y Sanchinarro-.

A esto se suman casi 6,7 millones en participaciones en otras empresas y 1,5 millones en inversiones financieras. De hecho, en otoño de 2025, en plena reconciliación, fundaron juntos Morata Campello Real Estate SL para invertir en el sector inmobiliario español. Alice entró en la directiva de la empresa principal en 2023 y su vinculación formal terminó el pasado 15 de abril.

El imperio de Alice Campello

A pesar de desvincularse de los negocios de Morata, la italiana cuenta con un perfil empresarial potente. Su sociedad matriz en España, Alice Campello Holding SL, cerró 2024 con una facturación de más de 803.000 euros y unos beneficios de casi 40.000 euros.

El gran éxito de Alice es, sin duda, Masqmai. Su firma de cosmética se ha consolidado como un auténtico gigante tras alcanzar casi 5 millones de euros en ventas en España durante 2024. Además, la empresaria vendió ese mismo año la mayor parte de su marca de moda, Akala Studio, a un fondo de inversión para expandirla internacionalmente.

La cronología de su ruptura

Durante el verano de 2024, Alice y Álvaro atravesaron una primera crisis que les llevó a separarse temporalmente, aunque meses después decidieron darse una nueva oportunidad. Sin embargo, a inicios de este 2026 llegó la confirmación de la ruptura definitiva y el inicio de los trámites de un divorcio que ya es un hecho.

La pareja se conoció a finales de 2015 y se casó en Venecia en 2017. Tras traer al mundo a sus cuatro hijos, siempre han destacado por su unión y respeto mutuo. Una madurez que mantienen incluso en su separación, insistiendo en que no ha habido terceras personas y que, aunque sus vidas profesionales y sentimentales tomen caminos separados, siempre seguirán siendo una familia.