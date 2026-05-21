Sara Carbonero felicita a Iker Casillas por su 45 cumpleaños compartiendo una foto suya junto a una canción especial

Sara Carbonero ha vuelto a demostrar el cariño y respeto que sigue sintiendo por Iker Casillas. Coincidiendo con el 45 cumpleaños del exportero, la periodista ha querido dedicarle una felicitación a través de sus redes sociales.

Sara ha compartido en sus stories de Instagram una fotografía en blanco y negro de Iker Casillas acompañada de un sencillo: "¡Feliz cumpleaños!". Además, la publicación ha estado acompañada por la canción Pájaros de barro, de Manolo García, un detalle que nos hace ver el aprecio que se tienen y la buena relación que mantienen.

Sara Carbonero felicitando a Iker Casillas por su 45 cumpleaños | Instagram

Sara Carbonero e Iker Casillas comenzaron su historia de amor en 2009, cuando ambos se encontraban en uno de los momentos más importantes de sus carreras profesionales. Desde entonces se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y queridas de nuestro país, formando una familia junto a sus hijos, Martín y Lucas. Sin embargo, hace cinco años anunciaron públicamente su separación después de más de una década juntos, aunque siempre han mantenido una relación cercana y cordial.

A lo largo de estos años, tanto la periodista como el exfutbolista han demostrado en numerosas ocasiones que siguen formando un importante equipo pese a haber tomado caminos diferentes.

Iker Casillas y Sara Carbonero | Gtres

De hecho, Iker también ha estado muy presente para Sara en algunos de los momentos más difíciles de su vida, especialmente tras el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, dejando claro que el apoyo entre ambos es muy fuerte.

Un detalle sencillo pero muy significativo con el que la periodista ha querido acompañar a Iker Casillas en un día especialmente importante para él.