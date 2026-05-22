De Rania de Jordania a Carolina de Mónaco: los looks de invitada de la boda de Felipe y Letizia hace 22 años

El 22 de mayo de 2004, el entonces príncipe Felipe de Borbón, de 36 años, y Letizia Ortiz Rocasolano, de 31, se unían en matrimonio en la catedral de la Almudena de Madrid ante más de 1.200 invitados. Fue un gran acontecimiento histórico que reunió a representantes de las principales casas reales y a los nombres más ilustres de la aristocracia. Entre ellos, reinas y princesas desplegaron sus mejores galas, convirtiendo el centro de la capital en una auténtica pasarela de alta costura que, a día de hoy, sigue inspirando.

Boda de Felipe y Letizia | Gtres

Reina Sofía

Para la boda de su hijo pequeño, la reina Sofía ejerció de madrina perfecta con un vestido satinado en un sofisticado color champagne, firmado por Margarita Nuez. Elevó el diseño con un impresionante juego de joyas de esmeraldas cuadradas y diamantes. Siguiendo la tradición española para las madrinas, completó el estilismo con la clásica peineta y una mantilla negra de encaje.

Reina Sofía en la boda de Felipe y Letizia | Gtres

Infanta Elena

Fiel a su estilo único, la infanta Elena optó por un conjunto de tres piezas de clara inspiración goyesca. El diseño, confeccionado por Christian Lacroix, estaba compuesto por chaqueta, chaleco y falda tubo en un favorecedor color salmón lleno de bordados en tono beige. Un collar de perlas, guantes y una mantilla negra remataron su aplaudido look.

Infanta Elena en la boda de Felipe y Letizia | Gtres

Infanta Cristina

La infanta Cristina prefirió alejarse de lo convencional, apostando por una propuesta novedosa pero igualmente elegante. Lució un conjunto firmado por Jesús del Pozo que combinaba un vestido liso en color mostaza con un original abrigo de guipur gris que revelaba el color de fondo. Estaba fantástica gracias a los complementos: una gran pamela, bolso y zapatos a juego con el vestido.

Infanta Cristina en la boda de Felipe y Letizia | Gtres

Rania de Jordania

Consagrada como una de las invitadas mejor vestidas de la jornada, la reina de Jordania deslumbró con una rompedora combinación de Givenchy Couture: una sencilla camisa blanca de seda combinada con una falda larga lila, cubierta por una espectacular capa de tul decorada con franjas de encaje. Una lección de elegancia contemporánea.

Rania de Jordania en la boda de Felipe y Letizia | Gtres

Carolina de Mónaco

Como eterna embajadora de Chanel, la princesa de Mónaco no defraudó. Carolina se enfundó en un traje de la maison en azul celeste con una falda larga hasta la rodilla con tablas en el bajo y una chaqueta adornada con pequeños volantes desflecados. Una gran pamela y un bolso a juego completaron este estilismo tan chic.

Carolina de Mónaco en la boda de Felipe y Letizia | Gtres

Máxima de Holanda

La entonces princesa de los Países Bajos derrochó dulzura con un delicado vestido de Valentino en gasa con bordados y apliques brillantes. Encima, llevó un abrigo texturizado a juego en rosa empolvado, cerrado en el cuello redondo con un broche en forma de cruz. Su pamela deshilachada y su bolso, con el mismo patrón del vestido, acapararon todas las miradas.

Máxima de Holanda en la boda de Felipe y Letizia | Gtres

Mette-Marit de Noruega

La princesa de Noruega se decantó por una paleta cromática muy similar. Escogió un vestido plisado de largo midi en color rosa empolvado que combinó con una blazer corta y entallada en tono champán. En lugar de la tradicional pamela, Mette-Marit adornó su recogido con unas llamativas plumas que sobresalían de manera muy original.

Mette-Marit de Noruega en la boda de Felipe y Letizia | Gtres

Victoria de Suecia

Quien diga que las bodas reales son sobrias o aburridas es porque no recuerda el vibrante estilismo de la heredera sueca. Victoria de Suecia rompió moldes con un vestido de inspiración oriental en un llamativo color naranja chillón, un tono vitaminado poco habitual en los protocolos reales que defendió con absoluta seguridad.

Victoria de Suecia en la boda de Felipe y Letizia | Gtres

Marie-Chantal de Grecia

La esposa de Pablo de Grecia, primo del rey Felipe VI, demostró que se puede ser la invitada premamá perfecta. Embarazada en ese momento, confió en Valentino para lucir un vestido rosa pálido de corte imperio, ajustado con una cinta bajo el pecho, y un abrigo gris con destellos plateados. Completó el sofisticado conjunto con perlas y una vistosa pamela adornada con plumas.

Marie-Chantal de Grecia en la boda de Felipe y Letizia | Gtres

Laura Ponte

La modelo acudió al enlace del brazo de su entonces pareja, Beltrán Gómez-Acebo. Haciendo gala de su estilo innovador, Laura Ponte se atrevió con un vestido de estampado retro firmado por Miguel Palacio y cerrado con un broche dorado. Los toques maestros de su look fueron unas medias negras tupidas y un original tocado con redecilla y flores. Un estilismo que sigue siendo pura inspiración.

Laura Ponte en la boda de Felipe y Letizia | Gtres

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