Así se prepara Elisabeth Reynés para Miss Mundo: el certamen que busca mucho más que belleza

La cuenta atrás ha comenzado para Elisabeth Reynés. La modelo mallorquina se encuentra en plena preparación para representar a nuestro país en el prestigioso certamen de Miss Mundo.

Con la gala final fijada para el próximo 5 de septiembre, aunque su viaje oficial arrancará el 9 de agosto para convivir un mes entero con las otras 120 candidatas, la joven ha desvelado en exclusiva cómo está viviendo este proceso tanto a nivel físico como mental.

Elisabeth Reynés | LM Gómez Pozo

Y es que, lejos de los antiguos clichés, los certámenes de belleza actuales exigen una preparación 360 grados. "Es un certamen súper completo", explica Elisabeth, dejando claro que el verdadero motor del concurso va mucho más allá de una cara bonita.

Más allá del físico

Si algo tiene claro la candidata son las bases y valores del concurso en el que va a competir. Bajo el célebre lema "Belleza con un propósito", Elisabeth define a la perfección el perfil de mujer que busca la organización.

"Es una mujer que sepa orar, que sepa hablar, que sepa ponerse frente a cámaras y saber expresarse bien. Que tenga un poquito de conocimiento global, que sepa responder a todas las materias, y, lo más importante, que tenga un propósito, que ayude a la gente y que tenga bondad. Que sea mucho más de lo que uno ve por fuera", relata Elisabeth.

Para responder a este nivel de exigencia, que incluye rondas de preguntas de gran trascendencia social y cultural, la preparación psicológica y el estar al día de la actualidad internacional se han vuelto pilares fundamentales en su rutina diaria.

Los secretos de su neceser

Como buena mallorquina acostumbrada al clima mediterráneo, Elisabeth sabe que una piel radiante es el resultado de la constancia. Para el certamen, donde se busca una belleza muy natural, la salud de la dermis es la base de todo.

¿Y cuáles son sus imprescindibles de belleza? La modelo confiesa que nunca sale de casa sin estos productos en el bolso:

Crema de manos y crema de cuerpo : Su truco infalible de pasarela y eventos es aplicarse un toque de crema hidratante en las piernas en cualquier momento para mantenerlas jugosas y con un brillo saludable.

: Su truco infalible de pasarela y eventos es aplicarse un toque de crema hidratante en las piernas en cualquier momento para mantenerlas jugosas y con un brillo saludable. Protección solar diaria: Un paso innegociable en su rutina para proteger la piel del envejecimiento y del sol.

"Nervios buenos" y el apoyo de su familia

A pesar de que el viaje hacia la corona lo emprenderá en solitario junto a más de un centenar de mujeres de todo el planeta, Elisabeth no estará sola. Aunque la convivencia previa es estricta, ha explicado que su familia viajará para arroparla el día de la gran gala.

Respecto a cómo gestiona la presión de los meses previos, la modelo se muestra optimista y con los pies en el suelo: "Siento un poquito de todo, nervios buenos, que yo creo que al final es lo que hay que tener".

Desde NovaMás le deseamos toda la suerte del mundo en esta aventura que promete ser, como ella misma augura, "una noche inolvidable". ¡A por la corona, Elisabeth!