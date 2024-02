María del Monte, desolada tras la detención de su sobrino Antonio Tejado y su posible relación con el robo que sufrió

No han sido meses fáciles para María del Monte tras el robo del que fue víctima el pasado agosto en su casa mientras se encontraba en su interior con Inmaculada Casal.

Tras unos meses en los que le fue muy difícil superar aquella vivencia, ahora le ha sacudido un nuevo e inesperado golpe al descubrir que su sobrino, Antonio Tejado, podría estar vinculado a este asalto.

En las últimas horas, se conocía que la Guardia Civil detuvo al colaborador televisivo junto a otras personas en una operación contra una red criminal que se dedicaba al robo en hogares en la comarca del Aljarfe. Mientras esperan a pasar disposición judicial el próximo lunes en los juzgados del Prado de San Sebastián, tanto María del Monte como Inmaculada Casal rompían su silencio ante las cámaras de Europa Press.

Primero lo hacía Casal, cuando abandonaba su domicilio y aseguraba que su pareja se encontraba destrozada tras la detención de su sobrino. Minutos más tarde, era el turno de la artista, quien se mostraba muy afectada y desolada.

"Nosotros hace unos cinco meses y pico pasamos el peor día de nuestra vida, uno de los peores, y en estos momentos confiando plenamente en la justicia y por encima de todo hay que creer en la presunción de inocencia", declaró.

María del Monte e Inmaculada Casal | GTRES

La artista ha confirmado que está esperando a que se pronuncie la justicia: "No sé más de lo que sabéis vosotros, no he estado al tanto de nada, no me han informado de nada, y bueno, pues esperando que la justicia... Confiando que es lo que tenemos que confiar todos".

En cuanto a la detención de su sobrino, María ha asegurado que "ahí no me voy a pronunciar, yo no soy quien para sospechar de nadie, las sospechas no son buenas y yo no he sospechado de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir".

"Hay unos hechos que se produjeron y que sufrimos mi familia y yo y que agradezco a la Guardia Civil y a los que nos protegen en este país su esfuerzo y no hay otra que confiar en la justicia y ya está. Lo que ellos digan será, no somos quién ninguno para decir nada", añadió.