María del Monte, muy afectada al recordar el asalto a su casa: "No estoy bien"

El pasado 25 de agosto María del Monte e Inmaculada Casal vivían uno de los episodios más duros de sus vidas. Esa madrugada cinco encapuchados entraban en su casa de Sevilla y, tras maniatarlas, amordazarlas y usar una violencia verbal extrema, con amenazas de muerte a la folclórica incluidas, arrasaban con todo lo de valor, robando dinero, todas sus joyas y objetos familiares de gran valor sentimental.

Un atraco que la policía todavía está investigando, aunque aún no se ha producido ninguna detención, y del que no se ha recuperado ninguno de los objetos sustraídos a la pareja. Tras confesar que ha sido una experiencia traumática que todavía les produce pesadillas por las noches, intentan retomar poco a poco la normalidad.

Buena prueba de ello es que la reaparición que ha protagonizado la cantante, quien, muy emocionada, ha confesado que "no estoy bien del todo" tras el brutal atraco que sufrió hace apenas 20 días, pero que está "intentando una vez más salir y seguir hacia adelante".

María del Monte e Inmaculada Casal | GTRES

Sin embargo, prefiere no entrar en detalles sobre el suceso "primero porque me duele demasiado y segundo porque no debo, no puedo hablar", en parte, por no entorpecer la investigación.

Un suceso que podría haber sido peor y que tanto a María como a Inmaculada les va a costar mucho recomponerse.