La defensa de Norma Duval a Mar Flores de las críticas y sus palabras hacia Nuria González

Mucho se ha hablado en las últimas semanas de las memorias de Mar Flores y aunque ha recibido algunas críticas de rostros conocidos que piensan que no está contando la verdad, también ha encontrado apoyo en antiguas compañeras de profesión. Es el caso de Norma Duval, que le dedicaba unas bonitas palabras desde los Premios Escaparate.

"Mar es una mujer estupenda, yo me llevo fenomenal con ella, la tengo mucho aprecio, y bueno, todo el mundo tiene derecho a hacer sus memorias", comentaba la vedette cuando se le preguntaba por el último proyecto de la modelo.

Norma Duval | Europa Press

Sobre el machaque que recibió en su época, Norma explicaba que "el tiempo pone a cada uno su lugar y el tiempo es lo que demuestra" y recalcaba que "ella es una gran mujer y está en todo su derecho de decir su verdad y contar lo que quiera de su vida".

Mar Flores | Gtres

Eso sí, Duval también quiso tener unas bonitas palabras para Nuria González, a pesar de que sea una de las enemigas públicas de Mar, porque "la quiero mucho, la conozco desde que era muy jovencita y la vida da muchas vueltas".

Nuria González | Gtres

Por último, se le preguntaba si ella sería capaz de publicar sus memorias y explicaba que "hice unas muy bonitas en su momento", pero "las dejé ahí paradas en interrogante".