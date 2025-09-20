SE RECUPERA
Rosario Mohedano y Rosa Benito, sobre el estado de Amador Mohedano: "Si no tienes salud, no tienes nada"
Amador Mohedano ha atravesado un bache en su salud durante este verano que ha preocupado a su entorno más cercano. Ahora, algo más recuperado, su exmujer, Rosa Benito, y su hija, Rosario, han hablado de cómo está.
Publicidad
Amador Mohedano cumplía este miércoles 72 años en medio de su recuperación, que marcha por el buen camino. El hermano de Rocío Jurado ingresó de urgencia el pasado julio y perdió más de 12 kilos. Junto a este hecho, Amador ha tenido que hacer frente a rumores sobre el supuesto distanciamiento que tendría con parte de su familia.
Mientras tanto, Rosa Benito y Rosario Mohedano han asistido juntas a los Premios de la Revista Escaparate y han revelado cómo se encuentra Amador.
Dejando claro que está informada en todo momento por sus hijos del estado de su exmarido, Rosa ha apuntado que "Amador ahora está mejorcito y eso es lo importante".
"Si no tienes salud, no tienes nada. Y con la salud se consigue todo, todos los sueños", ha añadido la exmujer de Amador, dejando en el aire con una sonrisa misteriosa y un "no voy a contar" si ha hablado con él y le ha felicitado en su cumpleaños.
Quien sí ha confirmado que le ha felicitado ha sido su hija Rosario, que ha respondido a las preguntas sobre su mejoría: "Llamadle a él, que él encantadísimo, vete a verlo que anda que no habéis estado haciendo guardia en su casa. Vais a verlo y habláis con él y os da la charla encantadísimo, pero está bien".
"La salud es muy importante, teniendo salud se tiene todo", ha coincidido con su madre.
Más Celebrities
Publicidad