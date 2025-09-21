DURANTE SU ESTANCIA EN EL REINO UNIDO
La visita del príncipe Harry a otro miembro de la familia real que no fue el rey Carlos III
Durante su estancia de cuatro días en el Reino Unido, el príncipe Harry se encontró con su are, Carlos III, pero también con otro miembro de la familia real en el palacio de Kensington.
La reciente visita del príncipe Harry a Reino Unido ha creado mucha expectación por tratarse de la primera vez en meses que pisaba tierras británicas y por la reunión que mantuvo con su padre, Carlos III.
La última vez que se vieron fue en febrero de 2024, poco después de que el monarca anunciara que padecía cáncer. Así, el 10 de septiembre, el príncipe Harry y el rey Carlos se reunieron en Clarence House en un encuentro privado. Medios como People aseguraron que el duque de Sussex dijo que su padre "está genial".
Pero Carlos III no fue el único miembro de la familia real británica al que Harry vio, pues, según informa ¡HOLA!, también se citó en privado en el palacio de Kensington con el príncipe Eduardo, duque de Kent, para presentar personalmente sus respetos por el fallecimiento de su esposa, Catalina, fallecida el 4 de septiembre a los 92 años.
Harry no puso asistir a su funeral el 16 de septiembre debido a que ya había salido del Reino Unido, aunque una fuente cercana señaló al medio anteriormente citado que "le encantaba ponerse al día con familiares, amigos y colegas".
"Su único arrepentimiento fue no poder quedarse más tiempo y ver a más gente", confesó.
