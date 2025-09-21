La visita del príncipe Harry a otro miembro de la familia real que no fue el rey Carlos III

La reciente visita del príncipe Harry a Reino Unido ha creado mucha expectación por tratarse de la primera vez en meses que pisaba tierras británicas y por la reunión que mantuvo con su padre, Carlos III.

La última vez que se vieron fue en febrero de 2024, poco después de que el monarca anunciara que padecía cáncer. Así, el 10 de septiembre, el príncipe Harry y el rey Carlos se reunieron en Clarence House en un encuentro privado. Medios como People aseguraron que el duque de Sussex dijo que su padre "está genial".

Carlos III y el príncipe Harry | Gtres

Pero Carlos III no fue el único miembro de la familia real británica al que Harry vio, pues, según informa ¡HOLA!, también se citó en privado en el palacio de Kensington con el príncipe Eduardo, duque de Kent, para presentar personalmente sus respetos por el fallecimiento de su esposa, Catalina, fallecida el 4 de septiembre a los 92 años.

El príncipe Eduardo, duque de Kent, en el funeral de su mujer Catalina | Gtres

Harry no puso asistir a su funeral el 16 de septiembre debido a que ya había salido del Reino Unido, aunque una fuente cercana señaló al medio anteriormente citado que "le encantaba ponerse al día con familiares, amigos y colegas".

El rey Carlos III, el príncipe Guillermo y Kate Middleton en el funeral de la duquesa de Kent | Gtres

"Su único arrepentimiento fue no poder quedarse más tiempo y ver a más gente", confesó.