Los emotivos mensajes de Shaila Dúrcal y Carmen Morales a su tío Miguel Morales: así se ha despedido su familia

Miguel Morales, hermano de Junior -difunto marido de Rocío Dúrcal-, ha muerto a los 75 años en Madrid, debido a una enfermedad que llevó con discreción, según ha confirmado Vanitatis.

Miguel Morales y Fedra Lorente en 2019 | Gtres

Se trata de un duro golpe para la familia Morales, ya que el artista, exmiembro de Los Brincos, también es tío de Shaila Dúrcal y Carmen Morales, quienes han tenido unos bonitos mensajes con Miguel.

Shaila ha publicado un post en Instagram con una foto junto a su tío cuando era una niña. "D.E.P. Tito Mike", ha escrito.

Por su parte, Carmen Morales ha contestado a la emotiva carta abierta de su prima, hija de Freda Lorente: "Mi niña bonita, será tu ángel de la guarda, el que siempre te va a proteger y guiar. ¡Te quiero prima!".

Muy unido a su familia, la última vez que se dejó ver ante las cámaras fue en el año 2021 cuando acudía, junto a su mujer Freda Lorente, a casa de su sobrina Shaila a celebrar el 42 cumpleaños de esta.