MUERE A LOS 75 AÑOS
Los emotivos mensajes de Shaila Dúrcal y Carmen Morales a su tío Miguel Morales: así se ha despedido su familia
Miguel Morales, hermano de Junior y exmiembro de Los Brincos, ha muerto a los 75 años. Sus sobrinas, Shaila Dúrcal y Carmen Morales, han tenido un bonito detalle con uno de sus tíos más queridos.
Miguel Morales, hermano de Junior -difunto marido de Rocío Dúrcal-, ha muerto a los 75 años en Madrid, debido a una enfermedad que llevó con discreción, según ha confirmado Vanitatis.
Se trata de un duro golpe para la familia Morales, ya que el artista, exmiembro de Los Brincos, también es tío de Shaila Dúrcal y Carmen Morales, quienes han tenido unos bonitos mensajes con Miguel.
Shaila ha publicado un post en Instagram con una foto junto a su tío cuando era una niña. "D.E.P. Tito Mike", ha escrito.
Por su parte, Carmen Morales ha contestado a la emotiva carta abierta de su prima, hija de Freda Lorente: "Mi niña bonita, será tu ángel de la guarda, el que siempre te va a proteger y guiar. ¡Te quiero prima!".
Muy unido a su familia, la última vez que se dejó ver ante las cámaras fue en el año 2021 cuando acudía, junto a su mujer Freda Lorente, a casa de su sobrina Shaila a celebrar el 42 cumpleaños de esta.
