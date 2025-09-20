Myriam Lapique comenta el estado de su hermana Cari tras su año más trágico: "Poco a poco"

Ha pasado poco más de un año del que fue sin duda el peor en la vida de Cari Lapique. La socialité se enfrentó en el agosto de 2024 a la muerte de su marido, Carlos Goyanes, y de su hija, Caritina, con tan solo 19 de días de diferencia.

Cari Lapique en un evento | Gtres

Es por ello que este verano ha sido muy difícil para la familia, pero Cari se ha propuesto disfrutar de los seres queridos y así la vimos compartiendo tiempo con Carla Goyanes en Grecia, en el País Vasco o Estepona.

Además, Cari también desconectó junto a su hermana Myriam en Ibiza. Myriam, viuda también del empresario y bodeguero Alfonso Cortina, es una de las figuras imprescindibles en la vida de su hermana y fue uno de sus máximos apoyos durante aquellos días tan duros.

Cari Lapique y Myriam Lapique | Gtres

Así, esta semana estuvo junto a Cari en los Premios Escaparate en Sevilla, donde recogió el premio póstumo a su hija Caritina Goyanes.

Días más tarde, Myriam se ha dejado ver en el Teatro Real y al preguntarle Europa Press por el momento que atraviesa su hermana aseguraba que está saliendo adelante "poco a poco". Además, definía a Cari como una persona "fuerte" tras vivir el año más trágico de su vida.