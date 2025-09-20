GRAN APOYO
Myriam Lapique comenta el estado de su hermana Cari tras su año más trágico: "Poco a poco"
La familia Lapique sigue teniendo en el recuerdo los días más trágicos de sus vidas cuando en 2024 fallecieron Carlos Goyanes y su hija Caritina con días de diferencia. Cari Lapique ha hecho frente a estas pérdidas y su hermana Myriam ha revelado cómo lo sigue afrontando.
Ha pasado poco más de un año del que fue sin duda el peor en la vida de Cari Lapique. La socialité se enfrentó en el agosto de 2024 a la muerte de su marido, Carlos Goyanes, y de su hija, Caritina, con tan solo 19 de días de diferencia.
Es por ello que este verano ha sido muy difícil para la familia, pero Cari se ha propuesto disfrutar de los seres queridos y así la vimos compartiendo tiempo con Carla Goyanes en Grecia, en el País Vasco o Estepona.
Además, Cari también desconectó junto a su hermana Myriam en Ibiza. Myriam, viuda también del empresario y bodeguero Alfonso Cortina, es una de las figuras imprescindibles en la vida de su hermana y fue uno de sus máximos apoyos durante aquellos días tan duros.
Así, esta semana estuvo junto a Cari en los Premios Escaparate en Sevilla, donde recogió el premio póstumo a su hija Caritina Goyanes.
Días más tarde, Myriam se ha dejado ver en el Teatro Real y al preguntarle Europa Press por el momento que atraviesa su hermana aseguraba que está saliendo adelante "poco a poco". Además, definía a Cari como una persona "fuerte" tras vivir el año más trágico de su vida.
