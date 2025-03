María Hervás acaba admitiendo que sí que vio las declaraciones que hizo Dani Martín sobre tener hijos

A principios de noviembre, Dani Martín y María Hervás eran fotografiados juntos, en exclusiva por la revista Hola. Unas imágenes que confirmaban que la cantante y la actriz habían comenzado una relación.

Una relación que han intentando llevar con máxima discreción, ya que ambos prefieren mantener su vida privada lo más alejada posible de los medios. Y aunque no han vuelto a ser vistos juntos, la intérprete era fotografiada a principios de enero, eso sí en una localización bastante escondida para así evitar llamar la atención, en el concierto que Dani Martín ofreció en El Movistar Arena de Madrid.

Dani Martín | Gtres

Y aunque se han mantenido muy discretos, recientemente el cantante protagonizaba una sincera entrevista en el programa de Jordi Évole, donde confesó su deseo de convertirse en padre. Unas declaraciones que poco después, y como él mismo confesó durante el photocall de la 29 edición de los Premios Dial, se le habían escapado y tiró de humor cuando le preguntaron por María Hervás.

Y ahora ha sido el turno de la otra protagonista, la actriz ha reaparecido ante las cámaras este martes en la presentación del primer podcast de la firma de moda Hoss Intropia.

María Hervás, en un evento de la firma Hoss Intropia | Cordon Press

Tras su paso por el photocall, la intérprete ha hablado durante unos minutos con la prensa, con los que se ha mostrado de lo más simpática.

Una cercanía que también ha utilizado cuando le han preguntado por Dani Martín y por las declaraciones que hizo sobre sus deseos de convertirse en padre. Y aunque en un principio ha intentando pensarse otra respuesta, finalmente ha reconocido que sí vio la entrevista pero no va a pronunciarse públicamente sobre el tema: "Sí lo vi. Y dije muchas cosas, que si nos estuviésemos tomando un café ahí enfrente, en vez de estar con estos micros y estas cámaras delante, nos reiríamos mucho juntas, pero ahora no me vais a permitir que no os las comente porque forman parte del terreno mío de lo personal".

María Hervás posando para los medios | Europa Press

Una entrevista donde María también se sincera sobre cómo lleva la exposición mediática y cómo le ha ayudado la terapia para mantener la paz mental: "Me siento muy expuesta porque existe Instagram, porque soy mujer, porque soy mujer en un mundo feroz en el que todo el mundo quiere consumir de ti cosas y nadie piensa en cómo te sientes, sino que quieren pensar en otras cosas". "Yo desde que era una niña he estado muy obsesionada con caerle bien a todo el mundo, con gustarle a todo el mundo, y creo que parte de ese paso a ser adulta, que igual he hecho hace dos días, o todavía no, estoy en ello, es aceptar que eso es imposible y que no le vas a gustar nunca a todo el mundo, por mucho que tú lo intentes hacer lo mejor posible", reconoce ante las cámaras muy sincera.