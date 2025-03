HABLÓ DE LA PATERNIDAD EN SU ENTREVISTA CON ÉVOLE

Dani Martín confiesa que se le "escapó" decir que quería ser padre y tira de humor cuando le preguntan por María Hervás

Aunque siempre discreto con su vida más personal, Dani Martín ha confesado abiertamente que quiere ser papá. No sabe cuándo ni con quién (o al menos no ha querido confesarlo), pero ganas no le faltan. ¿Será con su pareja, María Hervás?