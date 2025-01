La madre Dani Martín, cuando le preguntan por la novia de su hijo, María Hervás: "Todavía no conozco a la nuera"

Dani Martín continúa siendo el foco de atención no solo por su carrera musical, sino también por su vida personal. El cantante ha acudido a Encuentros de EL PAÍS junto a sus padres, Carmen y Manolo. A la salida, su madre ha hablado con los medios sobre el momento profesional y personal que atraviesa su hijo.

Dani Martín | Gtres

Carmen no ha dudado en expresar su orgullo por Dani y la felicidad que le genera verlo triunfar con su música. Cuando se le ha preguntado por María Hervás, actriz con la que Dani mantiene una relación sentimental desde hace algunos meses, ha dicho: "Yo a la nuera todavía no la conozco". Una respuesta que no ha pasado desapercibida y con la que ha demostrado una gran simpatía y sentido del humor...

La madre de Dani Martín, Carmen, a la salida de Encuentros de EL PAÍS | Europa Press

La relación entre Dani Martín y María Hervás salió a la luz a finales de octubre, cuando comenzaron a circular rumores sobre su romance. Estos crecieron en noviembre, cuando Dani asistió al estreno de una obra de teatro protagonizada por María en los Teatros del Canal de Madrid. Desde entonces, se les ha visto en algunos eventos públicos y se ha confirmado que están disfrutando de esta nueva etapa juntos.

Recientemente, María Hervás asistió al concierto de la cantante puertorriqueña Kany García en el Movistar Arena de Madrid, donde Dani Martín también estuvo actuando. La actriz se encontraba entre el público, apoyando al exvocalista de El Canto del Loco.

María Hervás en el Madrid Arena viendo la actuación de Dani Martín | Gtres

De momento la pareja ha optado por mantener su relación con discreción, evitando declaraciones públicas al respecto.