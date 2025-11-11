La historia de amor de Mar Saura y Javier Revuelta: 20 años casados, dos hijos y así siguen de unidos

Mar Saura asistió el pasado fin de semana, junto a su marido Javier Revuelta, a la cena de apertura del restaurante Nota Blu New Brasserie, organizada por Eva Longoria. La pareja fue captada por las cámaras a su llegada, mostrando esa elegancia discreta que los caracteriza. Su única declaración fue que estaban allí para apoyar a la actriz estadounidense de origen mexicano.

La actriz, modelo, presentadora y empresaria catalana lució radiante con un conjunto de Saint Laurent (YSL) formado por un top lencero y un pantalón de terciopelo de talle alto, combinado con una chaqueta de cuero verde de IZAKOVA. Completó el look con unos zapatos de CASADEI y joyas exclusivas de BVLGARI. Su marido, por su parte, optó por un traje gris oscuro con camisa blanca de cuello desabrochado y un abrigo negro de paño.

Javier Revuelta y Mar Saura | Gtres

Cómo empezó su historia de amor

Tras cuatro años de relación, el 15 de abril de 2005, Mar Saura y Javier Revuelta se casaban en una boda civil en Madrid. La ceremonia fue íntima, con apenas 30 invitados, y Mar estaba embarazada de cinco meses. Aun así, eligió un elegante vestido ajustado de inspiración vintage, con escote en pico y detalles en encaje y tul bordado con cristales, firmado por Badgley Mischka para Pronovias.

Mar Saura en su boda | Gtres

Poco más de tres meses después de la boda nacía Claudia, su primogénita, y en 2013 llegó Javier, el pequeño de la familia. Así, se consolidaba una familia de cuatro que hoy sigue mostrando una unión sólida y discreta.

Mar Saura y Javier Revuelta con su hijo de pequeño | Gtres

Muy unidos a pesar de la gran diferencia de edad

Javier Revuelta, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, jinete olímpico y actual presidente de la Real Federación Española de Hípica, es 18 años mayor que Mar, algo que sorprendió al principio de su relación. A pesar de la diferencia, llevan 20 años casados y comparten momentos tanto en concursos ecuestres como en importantes eventos sociales, como el Mutua Madrid Open de tenis.

Complicidad entre Mar Saura y su marido Javier Revuelta | Gtres

Aunque Javier mantiene un perfil más discreto, acompaña a su mujer a cenas y eventos con rostros conocidos como Vicky Martín Berrocal, Andrés Velencoso o Ilia Topuria, demostrando complicidad y apoyo mutuo en público.

Mar Saura, Eva Longoria y Vicky Martín Berrocal | Gtres

"Yo creo que al final, no hay secreto, es querer estar con esa persona", declaró Mar a Europa Press en 2022, resumiendo con sencillez la clave de su matrimonio duradero.