Malena Costa, Mario Suárez y la reacción de sus hijos tras el nacimiento de su hermana: "Nos animaron a tener uno más"

"Margot Suárez Costa ya está con nosotros y lo más importante es que ha salido todo súper bien. 7.04.2026. Felicidad absoluta. Mx5". Con este sencillo mensaje y una preciosa imagen de sus manos, y las de sus hijos Matilda (9) y Mario (8) cogiendo con ternura la del nuevo miembro de su familia numerosa, Malena Costa y Mario Suárez anunciaban este martes 7 de abril el nacimiento de su tercera hija, una niña que continuando con la tradición de que todos sus nombres empiecen por la misma inicial, M, se llama Margot, un nombre de origen francés que significa 'perla' que escogieron durante una reciente escapada a París con sus pequeños.

Y apenas 48 horas después, la pareja ha abandonado muy feliz el hospital Ruber Internacional de Madrid con su recién nacida para poner rumbo a casa y comenzar su nueva vida siendo cinco. Sin dejar de sonreír en ningún momento, la modelo y el exfutbolista del Atlético de Madrid han protagonizado su primer posado con su bebé.

Malena Costa y Mario Suárez saliendo del hospital | Gtres

Radiante, y recuperadísima del parto, Malena ha escogido un vaporoso vestido de florecitas marrón de manga larga de estilo bohemio y unas cómodas deportivas, confesando con sinceridad que "me encuentro súper bien. Con mis otros hijos los partos también fueron muy buenos, los postpartos también, pero estoy que no me lo creo, estoy muy bien". "Ha sido un parto natural, los otros también. He tenido suerte. No me creo lo bien que estoy, y tener otra vez otro bebé así...", ha reconocido mirando embelesada a su pequeña.

Tal y como contaba a Europa Press, "los primeros" en conocer a Margot fueron sus hermanos mayores, que lejos de estar celosos, "están súper felices". "Ellos fueron los que nos animaron a tener uno más, súper emocionados. Cuando vienen aquí se están peleando a ver quien la coge, con el padre también" ha bromeado, reconociendo que por el momento la que más disfruta de la niña es ella "porque le estoy dando pecho".

Malena Costa y Mario Suárez atendiendo a la prensa | Gtres

"Yo sí estoy durmiendo bien, Malena menos", ha añadido Mario, confirmando que en la elección del nombre de la bebé ha influido que "ya sabéis que todos con M", y presumiendo de que aunque todavía es pronto para sacarle parecidos, "se parece a mí". "Bueno, a Matilda, su hermana, que es más guapa que yo", ha puntualizado entre risas.

Y por increíble que parezca, Malena no cierra la puerta a ampliar la familia con un cuarto hijo en un futuro: "Por mí tendría 2 o 3 más", ha reconocido feliz. "Ya veremos", ha concluido el exjugador con una sonrisa.