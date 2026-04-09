CURIOSIDADES REALES
Isla Phillips: el sorprendente parecido físico con su bisabuelo, Felipe de Edimburgo
Isla Phillips, la hija menor de Peter Phillips, acaparó todas las miradas durante el servicio de Pascua en Windsor. A sus 14 años, la joven guarda una similitud asombrosa con su bisabuelo, Felipe de Edimburgo, que no ha pasado desapercibida para los seguidores de la familia real británica.
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La genética es un mundo fascinante que a menudo nos deja gratas sorpresas. Es habitual ver a nietos parecerse a sus abuelos, pero hay ocasiones en las que este salto generacional es todavía más evidente. Es el caso de Isla Phillips, la hija menor de Peter Phillips y nieta de la princesa Ana (hermana de Carlos III). Cuanto más crece, más recuerda a su bisabuelo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, tal y como se confirmó durante el servicio religioso de Pascua en la Capilla de San Jorge.
La viva imagen de Felipe de Edimburgo
Isla acudió al evento familiar junto a su padre, su prometida Harriet Sperling, su hermana Savannah y su futura hermanastra, Georgina. Más allá de su impecable estilismo, la joven despertó una gran nostalgia entre los seguidores de la familia real británica al lucir la misma expresión que el difunto duque de Edimburgo.
La mirada, la forma de la nariz y la morfología de la boca recuerdan inevitablemente a las facciones de Felipe cuando era joven.
¿A quién más se parece Isla Phillips?
Aunque su similitud con el duque de Edimburgo es innegable, los seguidores de la corona británica también encuentran en ella rasgos de su abuela paterna, la princesa Ana, así como de su tía Zara Tindall.
Sea como fuere, queda claro que Isla ha heredado con fuerza los rasgos de la familia Windsor-Phillips, siendo la viva imagen de sus ancestros.
¿Quién es quién en esta rama de la familia?
Para entender el árbol genealógico de esta rama, hay que recordar que Isabel II y Felipe de Edimburgo tuvieron cuatro hijos: el actual Carlos III; la princesa Ana; el príncipe Andrés (quien ha sido despojado de sus títulos y funciones reales por su vinculación con el caso Epstein); y el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo.
La princesa Ana, la única hija del matrimonio, tuvo dos hijos con el capitán Mark Phillips: Peter y Zara. Peter, a su vez, se casó con Autumn Patricia Kelly, madre de Savannah e Isla. Tras su divorcio y una posterior relación con Lindsay Wallace, Peter Phillips se prepara ahora para pasar de nuevo por el altar.
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Una nueva boda real
Peter se casará el próximo 6 de junio con la enfermera Harriet Sperling en la Iglesia de Todos los Santos en Kemble. Será una ceremonia privada que sumará una nueva integrante a la familia, ya que Harriet aporta una hija de su matrimonio anterior. Sin duda, será una nueva oportunidad para ver imágenes de los más jóvenes de la familia y seguir sorprendiéndonos con la fuerza de la genética real.
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