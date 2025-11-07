Mario Suárez habla sobre cómo lleva el embarazo Malena Costa y cómo afrontan volver a ser padres ocho años después

Hace tan solo cuatro días, Malena Costa y Mario Suárez anunciaban que estaban esperando su tercer hijo. Una feliz noticia que compartían a través de sus redes sociales junto a una bonita imagen familiar donde la modelo presume ya de tripita.

Y días después de anunciar la noticia, el exjugador de fútbol ha reaparecido este jueves en Madrid en el evento de La Liga por el Día Mundial contra la Violencia y el Acoso Escolar. Allí, el deportista dedicaba unos minutos a la prensa y hablaba sobre la importancia de la comunicación con los hijos para intentar frenar el bullyng desde casa: "Nosotros siempre tratamos de transmitir el mensaje de que hay que ser buena persona, de respetar al prójimo, a la otra persona. Nunca sabes qué tipo de problemas puede tener cualquier persona y sobre todo a mí me interesa mucho el ser buena persona, respetar, ser educado y hacemos mucho hincapié en eso".

Mario Suárez haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Mario y Malena comenzaron su relación en 2012, en 2016 se convirtieron en padres de su primera hija, Matilda, y tan solo un año después, nacía Mario, su segundo hijo. Ese mismo año, con Malena Costa embarazada de su segundo hijo, el futbolista organizó una boda sorpresa para su mujer en Mallorca, convirtiéndose así en marido y mujer.

Y el próximo 2026, la famosa pareja dará la bienvenida a su tercer hijo, que se sacará 8 y 9 años con sus hermanos. Un futuro bebé que ambos esperan con muchas ganas, pero del que de momento prefiere no desvelar el sexo: "Se sabe, se sabe, pero bueno, ya llegará el momento de decirlo y muy contentos. Y nada, se van, después de tanto tiempo de Mario y Matilda, pues a meternos ahí en el lío y a divertirnos otra vez". "Es buscado y queremos tenerlo y deseando que llegue, que venga con salud, que es lo importante", confiesa ante las cámaras de Europa Press.

Lo que sí ha confirmado es que seguirán con la tradición de las M y el nombre de su futuro bebé también empezará por esta consonante.