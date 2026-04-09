Alejandra Rubio, contra los que dudan que se haya comprado ahora su primer ordenador si ha escrito un libro

Lo que empezó como un detalle sin importancia ha terminado convirtiéndose en una nueva tormenta mediática para Alejandra Rubio. Hace unos días compartía con sus seguidores la emoción de haberse comprado un ordenador, pero lejos de generar reacciones positivas, provocó una avalancha de críticas.

El motivo: el post que publicaba recientemente en redes sociales, donde contaba emocionada que, a sus 26 años y pese a no ser especialmente amante de la tecnología, se había comprado su primer ordenador. Un modelo de última generación de la marca Apple en color rosa.

En ese mismo vídeo, y consciente de que esto podía sorprender, la influencer ya intentaba adelantarse a las críticas. Explicaba que, a pesar de haber estudiado en la universidad e incluso de haber escrito un libro, su primera novela titulada Si decido arriesgarme, que verá la luz el próximo 13 de mayo, la había redactado utilizando el móvil y el iPad. Aun así, las críticas no tardaron en llegar.

A través de sus historias de Instagram, Alejandra ha compartido una imagen trabajando con un iPad y teclado, acompañada de este mensaje: "Para los que estáis sin dormir porque no haya utilizado ordenador hasta ahora os dejo prueba gráfica".

Story de Alejandra Rubio en Instagram | Instagram

Pero la cosa no quedó ahí. Alejandra ha explicado cómo ha sido su proceso creativo, dejando claro que el libro sí es suyo. "He escrito el libro con la aplicación Word de Microsoft".

Consciente de las críticas, ha lanzado un dardo a quienes dudan de ella. "Entiendo que haya gente que quiera negar que lo he escrito”, comentaba, defendiendo que trabajar desde un iPad o un móvil no tiene menos mérito.

Y para terminar, mandaba un mensaje a quienes ponen en duda su trabajo como escritora: "Beso a los haters, os amo profundamente".