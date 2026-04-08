Rocío Osorno habla por primera vez de su distanciamiento con Teresa Bass y aclara que no fue por un vestido

Las redes sociales llevaban varios días analizando cada movimiento (y cada silencio) de las influencers Rocío Osorno y Teresa Bass, quienes habían sido buenas amigas. Ahora, tras un sonado unfollow mutuo en Instagram, Rocío ha decidido dar un paso al frente. Durante un evento en el Hotel Hyatt Regency Hesperia de Madrid, celebrado como antesala de la Feria de Abril, la diseñadora sevillana ha aclarado por fin cuál es el origen del distanciamiento con Teresa. Y no, no es por un vestido de novia.

Rocío Osorno | Gtres

El origen del conflicto no es un vestido de novia

Uno de los rumores que cobró más fuerza apuntaba a que el distanciamiento nació tras la boda de la hermana de Teresa, quien no vistió de la firma de Osorno. Rocío ha sido tajante al respecto: "Yo no soy una dictadora. No tengo una amiga a la que obligue a vestirse de mí, porque entonces no soy una amiga".

La sevillana ha querido desvincular su faceta profesional de su vida personal: "Nunca forzaría a nadie de mi entorno a que lleve algo mío porque me parece fatal. No tiene nada que ver con eso", sentenciaba, aclarando que la libertad de sus amigas está por encima de cualquier estrategia de marca.

Lejos de señalar un enfado puntual o una pelea explosiva, Rocío apunta a una evolución natural (y dolorosa) de su relación. "Todo el mundo ha sido consciente de un desgastamiento que lleva muchísimo tiempo", explicaba a los micrófonos de GTRES. Para la influencer, se trata simplemente de ciclos vitales: "Igual que vamos evolucionando, hay momentos de la vida, cosas que empiezan y cosas que terminan".

Teresa Bass | Gtres

¿Habrá reconciliación entre las influencers?

A pesar de la insistencia de los periodistas, Rocío no ha querido vender una falsa esperanza de reconciliación inmediata, aunque tampoco ha cerrado la puerta de forma definitiva. "En este momento creo que no hay mucho entendimiento, pero quién sabe", decía con tristeza.

Visiblemente incómoda con la idea de convertir su vida privada en un espectáculo comercial, ha subrayado su deseo de discreción: "No quiero darle más bombo al tema porque es buscar algo de marketing o comercial que no me interesa. Los platos sucios los lavo en casa".

Haciendo gala de la madurez con la que suele gestionar sus relaciones (recordando incluso su buena sintonía con su exmarido), Rocío ha querido cerrar el capítulo con buenos deseos: "Soy una persona que puede negociar y me considero muy buena persona. Le deseo lo mejor a todo el mundo".

El tiempo dirá si este "unfollow" es un punto y final o simplemente un punto y seguido en la historia de esta pareja de amigas.