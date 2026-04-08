HA TRIUNFADO CON SUS CONCIERTOS EN LA CAPITAL
Rosalía celebra su éxito en Madrid junto a su hermana y su novia, Loli Bahia, en el restaurante de Dabiz Muñoz
Tras arrasar en el cierre de su gira LUX en Madrid, Rosalía lo ha celebrado por todo lo alto pero en petit comité y en compañía de su hermana, Pilar Vila, y su pareja, la famosa modelo Loli Bahía, en uno de los restaurantes de Dabiz Muñoz.
Publicidad
Gran noche para nuestra querida Rosalía. Después de acabar su gira LUX en Madrid, la artista no ha dudado en celebrarlo de una forma muy especial. Antes de retomar su agenda internacional, la cantante ha querido tomarse un momento de desconexión en Madrid (como te mostramos en las imágenes en el vídeo de arriba), haciendo parada en uno de los restaurantes de Dabiz Muñoz, acompañada por su hermana, Pilar Vila, y por su novia, la modelo Loli Bahia.
Y es que, aunque acaba de triunfar en la capital, su gira está lejos de terminar. Rosalía pone rumbo ahora a Lisboa, donde ofrecerá dos conciertos en los próximos días, antes de regresar a España para reencontrarse con su público en Barcelona con varias fechas muy esperadas.
A su llegada al restaurante, la artista se mostró cercana y sonriente con la prensa. "Muy bien. Muy feliz", confesaba, dejando claro que los conciertos habían sido todo un éxito.
Pero no fue la única artista presente en la conversación. Rosalía también reaccionó, aunque de forma discreta, al comentado momento de Aitana, limitándose a un sencillo "sí".
Más Celebrities
- Nuria González, sobre la ovación al rey Juan Carlos en la Maestranza de Sevilla: "Todo el mundo se puso en pie"
- La petición de Pablo Urdangarin a sus amigos cuando le preguntan por el intenso fin de semana de la Familia Real
- Simoneta Gómez-Acebo, marcada por las ausencias, recuerda a su madre y a sus dos hermanos fallecidos
Sin grandes declaraciones, pero con una sonrisa que lo decía todo, Rosalía dejaba claro que está en uno de sus mejores momentos.
Publicidad