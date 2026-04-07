Carmen Morales resta importancia a los rumores de mala relación con sus hermanos: "Tonterías que dicen"

Noche emocionante para Carmen Morales, que no quiso perderse el concierto de Rosalía. Entregada desde el primer momento, la actriz dejó claro que estaba muy emocionada por verla. "Me encanta, me parece una artistaza", confesaba, reconociendo además que era la primera vez que iba a verla en directo.

Y es que Carmen no pudo evitar aplaudir el talento de la artista. "Todo lo que está haciendo a nivel internacional me parece fascinante", aseguraba, incluso comparándola con su madre, Rocío Dúrcal, como dos de las grandes artistas españolas que han marcado historia. Un orgullo que no dudó en compartir: "Orgullo máximo".

Carmen Morales con la prensa | Europa Press

Pero la noche no fue solo de música. Como suele ocurrir, las preguntas dieron un giro y llegaron los temas personales. En concreto, los rumores que apuntan a una supuesta mala relación con sus hermanos, Shaila y Antonio, por temas económicos.

Lejos de esquivar el tema, Carmen fue clara y directa. "No hay ningún problema", ha dicho sin rodeos, desmontando de golpe cualquier especulación. De hecho, quiso dejar un detalle: "Acabo de colgar a mi hermano, que es su cumpleaños hoy".

"Tonterías que dicen", añadía sobre los rumores, restándoles importancia con total sinceridad.

Además, quiso dejar claro que la relación con su hermana Shaila y con el resto de la familia es completamente normal. "Claro, estamos perfectamente", insistiendo en que, pese a lo que se dice, las cosas entre ellos siguen bien.

Shaila Dúrcal y Carmen Morales | Gtres

Carmen explicó que siguen viviendo muy cerca los unos de los otros y que el contacto es constante, desmontando así lo que se dice sobre distanciamientos o problemas económicos. "Trabajamos mucho los tres, así es que no".

Y por si fuera poco, también dejó claro en qué punto está su vida personal. Sin ganas de complicarse, la actriz lo tiene claro: "Estoy muy feliz como estoy", confesaba, centrada en su vida, sus amigas y en disfrutar del momento.