Juan Carmona, sobre lo mal que lo pasó su nuera, Sara Verdasco, por su hermano Fernando y Ana Boyer

La familia y el arte volvieron a darse la mano en una velada cargada de sentimiento. Juan José Carmona, conocido cariñosamente como El Camborio, no quiso perderse la presentación de Now or Never del gran Pepe Habichuela. Allí, cercano y sonriente con la prensa, se mostró orgulloso de los suyos: "Como guitarrista, el sonido que tiene él no lo tiene ninguno", confesó con ese brillo en los ojos que solo aparece cuando se habla desde el corazón.

Juan José Carmona ante las cámaras | Europa Press

Pero la noche no solo fue música, sino acercarse más a los protagonistas. Entre risas y algunas anécdotas, Juan dejó claro que este libro revela una faceta muy especial de Pepe: "Tiene mucho que contar" y un humor al que catalogó como "genial".

En un momento especialmente significativo para el clan Carmona, ya que coincide con el Día Internacional del Pueblo Gitano, el artista quiso lanzar un mensaje claro y necesario: el respeto entre las personas debe ser mutuo y "siempre". Palabras sencillas, pero que muestran una realidad muy necesaria hoy en día y que reflejan los valores de una familia que ha hecho de la cultura su bandera.

Y hablando de familia, el corazón de los Carmona late más fuerte que nunca. Con "diez nietos" y "a lo mejor un bisnieto" en camino, Juan no puede evitar sonreír al pensar en el legado que crece día a día. Sara Verdasco y su hijo Juan Carmona disfrutan de sus tres hijas, ampliando una saga tan querida en España. Aunque no todo ha sido fácil: Sara "está un poco más tranquila" tras momentos complicados derivados de la situación vivida por su hermano, Fernando Verdasco y su mujer Ana Boyer en Dubái, en plena tensión en Oriente Medio. "Es duro vivir esos momentos", reconocía Juan, demostrando que, incluso en las familias más admiradas también pasan tiempos difíciles.