María Pombo responde con ironía a los que la culpan de "masificar" Santander tras comprar Casa Vaca

María Pombo vuelve a estar en el ojo del huracán, y esta vez no precisamente por sus looks o proyectos profesionales. La influencer ha sido señalada por una nueva polémica relacionada con su vivienda familiar en Cantabria, conocida como "Casa Vaca". Todo comenzó en un podcast, donde varios creadores de contenido la acusaban de haber contribuido a la masificación de Santander, especialmente en zonas como el paseo marítimo, donde, según afirmaban, cada vez es más habitual ver a gente ocupando el espacio para hacerse fotos.

Casa de Cantabria de María Pombo | Instagram

Las críticas no se quedaron ahí. En el mismo espacio, se lanzaron comentarios bastante duros hacia la influencer, como "María Pombo gracias por destrozar Santander", además de señalar una supuesta actitud polémicacon los vecinos. En concreto, se la acusaba de haber pedido a un ganadero cercano que alejase sus vacas unos metros debido al olor que llegaba hasta su casa, algo que rápidamente encendió las redes.

Lejos de entrar en conflicto o mostrarse molesta, María Pombo ha optado por tomarse la situación con humor y mucha ironía. A través de sus redes, respondió con un tono desenfadado: "Una vez le pedimos al vecino que, por las molestias que nos ocasionaban sus vacas, nos dejara cada mañana dos o tres botellas de leche fresca en la puerta. A cambio, le dijimos que le regalábamos dos stories. Nos dijo que no. Incomprensible". La influencer continuó con la broma, añadiendo que "lo mínimo" era que les moviese las vacas "unos metros (no demasiados, para poder seguir viéndolas y grabándolas, que quedan aesthetic en Casa Vaca)".

Pero no todo han sido críticas. Muchos usuarios han salido en su defensa, recordando que el turismo masivo en Santander no es algo nuevo ni culpa de la presencia de María Pombo. Además, destacan que la familia lleva veraneando en el norte desde hace años, mucho antes de adquirir la casa. Para muchos, esta polémica no deja de ser un nuevo episodio de exposición excesiva hacia la influencer, que en esta ocasión ha sabido capear el temporal con humor y sin perder su esencia.