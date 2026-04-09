Pinzas de pelo: el complemento clave para los peinados de esta primavera y verano

Con la llegada del buen tiempo, los complementos para el pelo vuelven a ganar protagonismo en los looks diarios. Las pinzas de pelo, caracterizadas por ser prácticas, versátiles y con un punto nostálgico, se posicionan como el accesorio imprescindible para primavera y verano, adaptándose a todo tipo de estilos y ocasiones.

Durante años, las pinzas han quedado relegadas a un uso funcional, pero con el paso de los años han vivido un renacimiento del todo importante. Y es que aunque antes se usaran como complementos informales, ahora forman parte del mundo de la moda y los estilismos cuidados.

Y es que a lo largo de las últimas temporadas las hemos visto en pasarelas de moda y, sobre todo, en redes sociales. Sin lugar a dudas, este regreso viene impulsado por la estética dosmilera, que recupera elementos icónicos con un aire renovado. En este artículo te contamos el por qué de su retorno además de proporcionar un poco de inspiración para tus próximos looks.

Mujer con una pinza de pelo | Getty Images

Comodidad y mucha variedad

Una de las claves de su éxito es el equilibrio que proporcionan entre comodidad y estética. Las pinzas permiten recoger el cabello de forma rápida y facilitando peinados desenfadados, sin tener que usar planchas, secadores o gominas.

Con ellas puedes hacerte desde moños improvisados hasta semirrecogidos, ya que ofrecen soluciones prácticas sin perder elegancia alguna. Además, el mercado actual ofrece una amplia gama de diseños.

Mujer con una pinza de pelo | Getty Images

Puedes encontrar en diferentes tiendas desde pinzas minimalistas en tonos neutros hasta modelos XL con colores llamativos. También destacan las pinzas con formas geométricas, flores o detalles metálicos, que además de recoger el pelo actúan como complemento al look.

Buenas para el calor y la salud capilar

En primavera y verano, mantener el cabello recogido se convierte en una necesidad. Las pinzas permiten despejar el rostro y la zona de la nuca sin sacrificar el estilo, convirtiéndose en una opción perfecta y mucho mejor que las gomas o los coleteros.

Mujer con una pinza de pelo | Getty Images

Además de su papel estético, las pinzas son menos agresivas con el cabello, ya que reducen la rotura. Así pues, son una alternativa más saludable y respetuosa con la fibra capilar.

Un básico

Plataformas como Instagram han sido clave en el regreso de este accesorio de pelo. Y es que las influencers son las primeras que han incorporado las pinzas en sus looks, mostrando diferentes formas de usarlas y adaptarlas a todo tipo de estilos. También las hemos visto con frecuencia en las diferentes semanas de la moda.

Este auge también ha ayudado a cambiar la percepción que se tenía de ellas, puesto que las pinzas han demostrado tener un carácter atemporal. Su versatilidad y capacidad de adaptación hacen que sean utilizadas en todas las edades, consolidándose poco a poco como un básico imprescindible en cualquier bolso.

Mujer con una pinza de pelo | Getty Images

Lejos de ser una moda pasajera, las pinzas de pelo han sabido reinventarse y evolucionar con las nuevas corrientes estéticas. Sus características de funcionalidad y estilo explican por qué se han convertido en uno de los accesorios clave para esta primavera.