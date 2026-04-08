La petición de Pablo Urdangarin a sus amigos cuando le preguntan por el intenso fin de semana de la Familia Real

La Semana Santa ha dejado una imagen poco habitual en la Familia Real Española: agendas separadas, apariciones sorpresa y mucho comentario social. Mientras la tradición se mantenía en el sur, el norte y la capital, cada miembro ha vivido estos días a su manera, generando titulares y también cierta curiosidad entre quienes siguen de cerca sus movimientos.

Por un lado, la reina Sofía, junto a sus hijas, la infanta Elena y Infanta Cristina, apostaron por lo clásico: viajaron a Murcia para disfrutar del Jueves Santo y de algunas de sus procesiones más emblemáticas. Una estampa muy reconocible en ellas, fieles a este tipo de celebraciones año tras año, donde se las pudo ver cómodas y cómplices, manteniendo ese perfil más tradicional.

La reina Sofía, junto a sus hijas en la Semana Santa de Murcia | Gtres

La sorpresa fue el Juan Carlos I, que reapareció en Sevilla, de forma inesperada, durante el Domingo de Resurrección acompañado de sus nietos, Froilán y Victoria Federica.

Jorge Navalpotro, Victoria Federica y Froilán acompañan al rey Juan Carlos | Europa Press

Muy distinto ha sido el caso de Pablo Urdangarin, centrado en su equipo y ajeno al foco familiar. Tras uno de sus partidos con el Fraikin BM Granollers, que terminó en empate en el último minuto, evitó las preguntas con una sonrisa y una broma a sus compañeros: "¿Alguien quiere responder por mi?". Discreto, tranquilo y sin ganas de protagonismo, volvió a demostrar que prefiere mantenerse al margen.