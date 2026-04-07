¿Poco tiempo? Entrenamiento full body para mujeres que no se quieren perder un entreno

Cuando tienes poco tiempo para entrenar, lo más importante no es hacer más, sino hacerlo mejor. Con una buena planificación, dos días a la semana pueden ser suficientes para generar un estímulo efectivo en tu cuerpo y empezar a ver cambios reales.

La clave está en trabajar de forma global, combinando tren inferior y superior en cada sesión, y priorizando ejercicios que impliquen grandes grupos musculares.

Organización del entrenamiento

El primer día puedes centrarte en una combinación de sentadilla con hip thrust para el tren inferior. La sentadilla te ayudará a trabajar de forma global piernas y glúteos, mientras que el hip thrust enfatiza especialmente el glúteo, logrando un estímulo más completo. Para el tren superior, puedes realizar un press de hombro combinado con elevaciones laterales con mancuernas, trabajando tanto la fuerza como la estabilidad y la forma del hombro.

Mujer haciendo ejercicio con mancuernas | Freepik

El segundo día, volvemos a incluir sentadilla, pero esta vez combinada con una extensión de cuádriceps, lo que te permitirá focalizar más el trabajo en la parte anterior de la pierna. En el tren superior, puedes realizar un jalón al pecho, ideal para trabajar la espalda, combinado con un curl de bíceps con mancuernas, completando así el estímulo del tren superior.

Mujer entrenando cuádriceps en el gimnasio | Freepik

En ambos días, lo recomendable es realizar tres series por ejercicio, aumentando progresivamente el peso mientras reduces las repeticiones (por ejemplo, 20, 15 y 10). Esto permite trabajar tanto la resistencia como la fuerza, optimizando el tiempo de entrenamiento y maximizando resultados.

Además, es muy importante incluir un día de descanso entre ambas sesiones. Aunque trabajes diferentes zonas, al final el cuerpo recibe un estímulo global y necesita tiempo para recuperarse. Este descanso no solo ayuda a prevenir la fatiga, sino que también favorece la adaptación y mejora del rendimiento en la siguiente sesión.

Si tienes la posibilidad de organizar tu semana de esta manera, estarás aprovechando al máximo tu tiempo y entrenando de forma inteligente. No se trata de entrenar todos los días, sino de hacerlo con sentido, entendiendo tu cuerpo y dándole lo que realmente necesita para progresar.