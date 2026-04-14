Laurence Debray desvela cómo se encuentra Juan Carlos I y evita hablar de Sofía y Letizia

El rey Juan Carlos I ha vivido uno de sus fines de semana más intensos en París. Tras recibir el Premio Especial del Libro Político por su obra Reconciliación, escrita junto a Laurence Debray, la autora ha viajado a Madrid y ha compartido los detalles de un acto en el que el monarca se sintió, en sus propias palabras, "como un pez en el agua".

Laurence Debray, biógrafa del Rey Juan Carlos | Gtres

El "fenómeno" Juan Carlos en Francia

Debray, que acompañó al emérito durante el reconocimiento, ha destacado la gran acogida que tuvo entre la élite francesa: "Fue muy intenso, mucha emoción. Ver que todo el mundo se levanta, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Todos los políticos, todos los grandes intelectuales… todo el mundo estaba ahí".

Sobre el estado de salud del padre del rey Felipe VI, que acudió apoyado en sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y su nieto Froilán, la escritora ha asegurado que "está muy bien, está en forma" y que, aunque tiene "esa debilidad en las piernas que siempre tuvo", a nivel cognitivo se encuentra perfectamente: "De la cabeza está fenomenal".

"Tiene una energía que yo, después de dos días con él, salgo agotada", ha añadido.

Laurence Debray y el rey Juan Carlos en París | Gtres

El silencio sobre Sofía y Letizia

Una de las cuestiones más comentadas ha sido la ausencia de menciones a la familia real que reside en Zarzuela. Laurence Debray ha confirmado que, durante el tiempo que han compartido, el nombre de la reina Sofía no salió a relucir. "Estuvimos en un acto oficial y todo fue muy bonito", ha respondido, evitando profundizar en este asunto.

La misma situación se ha repetido con la reina Letizia, de quien la biógrafa ha asegurado que no se habló "para nada". Ante la insistencia de los periodistas sobre si el emérito está apenado por la distancia con su hijo, el rey Felipe VI, Debray ha preferido mantener la discreción: "Son preguntas muy personales, íntimas, que yo no trato con él".

¿El último discurso del Rey?

Tras la comentada frase del emérito en París —"Siempre fui consciente de que nunca nadie es profeta en su país"—, algunos medios especularon con la posibilidad de que se tratara de su último discurso público. Una teoría que la biógrafa ha desmentido rotundamente en Madrid. "¿Alguien dijo eso? Pues no es verdad", ha asegurado Debray, adelantando que la agenda del emérito sigue activa: "Vamos a tener otros premios en un par de meses y espero que hablará".

Por ahora, la posibilidad de que Juan Carlos I vuelva a pernoctar en España sigue siendo una incógnita incluso para él mismo: "Nadie lo sabe, ni él tampoco".