Laura Escanes habla tras sus fotos besándose con Álvaro de Luna: "No voy a entrar en confirmar ni desmentir nada"

Este pasado miércoles Laura Escanes se convertía en la protagonista de la revista Lecturas con una noticia bomba que emitía en su portada. En ella podíamos ver a la influencer y Álvaro de Luna protagonizando un beso de película en Tenerife, unas imágenes que demuestran la gran complicidad y amor que hay entre estos dos tortolitos que han comenzado un romance tras la ruptura de Laura con Risto Mejide.

Y aunque pensábamos que la influencer iba a tardar en aparecer ante los medios tras la publicación de las fotos, Laura llegaba a la presentación del documental de Dulceida y dedicaba unos minutos a hablar con los medios.

Laura Escanes, en la premiere del documental de Dulceida | Gtres

Unas declaraciones muy esperadas donde aseguraba que ella "no sé si me atrevería" a realizar un trabajo como el de su amiga porque "cada vez reservo más mi vida privada". Quiera o no, la influencer se ha tenido que enfrentar estas últimas semanas a los rumores sobre su vida privada desde su ruptura con Risto y parece que eso no va a cesar.

Laura declaraba lo siguiente cuando todos los periodistas convocados a la presentación del documental, que tuvo lugar en Madrid, le preguntaban por las imágenes con Álvaro de Luna: "Siento decepcionaros si pensáis que voy a dar alguna declaración, entiendo vuestro trabajo, pero es que no quiero entrar en nada. Van a seguir saliendo titulares, cada uno se va a montar la historia que quiera, yo sé lo que he vivido, lo que vivo y estoy tranquila, poco a poco" y concluía asegurando que se mantendrá en esa postura: "No voy a entrar en confirmar ni desmentir nada, es entrar en un bucle que no me pertenece".

