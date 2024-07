Lara Dibildos, tajante sobre el supuesto chat de las ex de Álvaro Muñoz Escassi: "Es una barbaridad"

La polémica ruptura de Álvaro Muñoz Escassi con María José Suárez está dando mucho que hablar, ya que ellos dos no han sido los únicos protagonistas. Aunque hay varias personas implicadas en el asunto, la expareja del jinete y madre de su hijo, Lara Dibildos, ha preferido mantenerse al margen en la medida de lo posible, mostrando en todo momento sus deseos de que la situación se apacigüe por el bien de todos.

La actriz también ha querido hablar del supuesto grupo de WhatsApp donde se discutían temas relacionados con las exparejas de Álvaro. En estas declaraciones, Dibildos ha sido clara y directa al desmentir su participación en dicho chat, calificándolo como "una barbaridad".

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, antes de su ruptura | Gtres

"Todos mis amigos saben que con tres grupos me lío y la lío parda, o sea, imagínate con uno de 250", comentó la artista, evidenciando su incredulidad y sorpresa ante dichos rumores. Además de volver a desmentir tajantemente su participación, expresó su deseo de que ambas partes encuentren la paz y el bienestar. "Ni tengo nada que ver con los chats esos que dicen, que no sé de dónde narices vienen, pero bueno, una ruptura es muy complicada, yo sé que hay mucho dolor, les deseo a los dos que les vaya bien".

Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi, en 2006 | Gtres

Dibildos subrayó que Álvaro Muñoz Escassi sabe defenderse mejor que nadie y que su vida es suya: "Yo quiero a Álvaro como si fuera mi familia, pero lo que puedo destacar de él es su valentía, que siempre la ha tenido para decir lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y que vive la vida intensamente. Eso es lo que me flipa de él y que he aprendido de él también".

Sobre las supuestas grabaciones sexuales, Lara fue rotunda al afirmar que nunca ha tenido ni le han pedido realizar tales grabaciones. "Ni me lo ha pedido, ni yo se lo pedí, pero yo de otras vidas no os puedo contar porque no tengo ni idea", concluyó, zanjando cualquier rumor al respecto.