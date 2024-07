Jedet opina sobre la confesión de Álvaro Muñoz Escassi y sus relaciones con mujeres transexuales: "No hay debate"

Una mediática ruptura, la confirmación de una infidelidad y un discurso sobre las relaciones sexuales con mujeres transexuales. Esto es a lo que se han tenido que enfrentar Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez después de confirmar que su historia de amor había puesto punto final. Y este último punto, sin entrar en el concepto -que la modelo desconocía que tenía- de relación abierta, ha sido muy aplaudido por el colectivo.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, antes de su ruptura | Gtres

La última en pronunciarse ha sido Jedet que, aunque en un principio desconocía cuáles habían sido las palabras de Escassi, ha terminado aplaudiendo la forma de normalizar las relaciones con mujeres transexuales más allá del concepto de infidelidad de la pareja. Y lo ha hecho para los micrófonos de Europa Press: "Me parece genial. No sabía nada de esto porque no veo mucho la tele, la verdad. Pero me parece genial. Que la gente no oculta estar con una mujer trans, porque al final son mujeres igual también, no hay nada de malo en ello".

Jedet en el estreno de la película Fly me to the moon | Gtres

Además, ha subrayado que es un tema que se tenía que normalizar, y si lo hace un personaje público y de una manera que llegue a mucha gente, mejor. "No hay que tener un debate si es una mujer o una mujer trans. Es una mujer y no hay debate", ha sentenciado.

Como mujer trans, Jedet ha vuelto a poner sobre la mesa que estos testimonios son importantes para que la gente pueda tener referentes, se acabe con el tema tabú y se avance hacia una sociedad más liberal. "Yo también pienso que cualquier hombre hetero que esté en el ojo público o en el arte nos normalice ayuda, porque al final son los que tienen el poder a día de hoy. Los hombres, por desgracia, ¿no?", ha lanzado una pulla, para finalizar su intervención confirmando que hay que seguir luchando y verbalizando.