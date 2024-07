La risa de María José Suárez cuando le preguntan por la "relación abierta" que tenía con Álvaro Muñoz Escassi

Tras un viaje de desconexión a Ibiza con amigos debido al revuelo de su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez ha regresado a Sevilla. A pesar de que no están siendo momentos fáciles para ella, la modelo intenta volver a la normalidad con una sonrisa.

La última noticia que está acaparando todos los titulares son las propias declaraciones del exjinete reconociendo que había tenido relaciones sexuales con una mujer transexual. Aunque Escassi ha asegurado que no ha sido infiel en ningún momento a María José, ya que mantenían una relación abierta.

María José Suárez se ríe de las declaraciones de Álvaro Muñoz Escassi | Europa Press

Declaraciones que están dando mucho que hablar y a las que la exmiss España ha reaccionado de una forma muy significativa. Y es que, lejos de parecer abatida como ha deslizado su entorno cercano a diferentes periodistas, María José no ha podido evitar la risa ante la pregunta de si es cierto que tenían una relación abierta. Algo que sus íntimos amigos han negado rotundamente dejando claro que durante sus tres años de noviazgo no ha dejado entrar a una tercera persona en su relación. Y, además, sostiene que desconocía los gustos sexuales de Álvaro.

Mientras se rumorea que la modelo estaría negociando romper su silencio por una jugosa cantidad de dinero en un plató de televisión, prefiere guardar silencio y responder entre risas e indiferencia a Escassi: "No me vayáis a seguir todo el día porque no voy a comentar nada. Un besito, me quedo aquí".

"No voy a hacer comentarios" ha insistido, dejando en el aire qué le han parecido las declaraciones de Álvaro.