Lamine Yamal y Nicki Nicole: Madame de Rosa comenta qué piensa de la pareja y habla del cumpleaños del futbolista

Madame de Rosa fue una de las invitadas al polémico 18 cumpleaños de Lamine Yamal. El futbolista celebró por todo lo alto su mayoría de edad en una finca privada en Olivella, Barcelona, con más de 200 invitados.

La fiesta era de temática gánster y contaba con actuaciones de cantantes famosos como Chimbala, Bad Gyal o Quevedo, ambiente de espectáculo e invitados VIP.

Una de esas invitadas VIP fue Madame de Rosa que cuando en el desfile de Claro Couture de la Mercedez-Benz Fashion Week le preguntaban por su amistad, esta decía mantener contacto con el futbolista aunque no sean grandes amigos. "Somos conocidos. Coincidimos en algún que otro evento. Bueno, historia, pero amistad, amistad como tal...", aseguraba.

Madame de Rosa contesta a la prensa | Europa Press

Y sobre el cumpleaños, el cual fue objeto de críticas desde el primer momento, Madame decía que se lo pasó muy bien y tiene un buen recuerdo de esa noche. "Una maravilla. Fíjate que estoy acostumbrada a eventos y a cumpleaños de este tipo. Pero vamos, uno de los mejores en los que he estado".

Madame de Rosa en el desfile de Claro Couture | Gtres

Madame de Rosa no solo acudía al desfile de Claro Couture a hablar de esta pareja sino que también a aproyar la moda española. La influencer escogió un look compuesto por una blusa a modo de capa que le llegaba hasta los pies y unas bermudas cargo combinadas con unas sandalias de tacón. Como toque más 'cool', unas gafas de sol negras XL.

La relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Se dice que Nicki Nicole y Lamine Yamal se habrían conocido en esta fiesta de cumpleaños, ya que ella era una de las artistas invitadas, y que fue allí donde saltó la chispa.

Más tarde, el día del 25 cumpleaños de la cantante, el futbolista publicó una foto junto a ella y todos los medios de comunicación lo interpretaron como una relación.

De hecho, en el desfile de Desigual ella misma confirmó que estaba "muy enamorada y muy feliz" cuando le preguntaron por el tema.

Nicki Nicole en el evento de Desigual | Gtres

Pero luego, saltaron los rumores de ruptura después de que eliminaran algunas publicaciones conjuntas de sus redes sociales. Rumores que más tarde Nicki Nicole se encargaba de desmentir.

Ahora, los micrófonos de Europa Press le preguntaban a Madame de Rosa por estas informaciones y ella decía que no sabía nada pero que le "encanta la pareja" y espera "que duren mucho".