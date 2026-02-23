Chayo Mohedano ha querido poner fin a las polémicas que rodean a su familia. En las últimas semanas, el nombre de Gloria Camila ha vuelto a ocupar titulares por los rumores que la relacionan con distintos chicos y discusiones con gente de su entorno.

Pero para Chayo, el asunto es mucho más sencillo: "La veo feliz", asegura. Aunque reconoce que la exposición constante puede generar "agobios". "Un chico por aquí, otro chico por allá… eso es la vida", viene a resumir, defendiendo que se trata de una etapa en la que toca conocerse, enamorarse y también equivocarse.

Chayo Mohedano hablando con la prensa | Europa Press

Cuando le mencionan directamente a Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, la artista se muestra prudente y tajante: "No voy a hablar de eso". Una frase para dejar claro que no piensa alimentar rumores.

Lo que sí deja claro es su postura: Gloria Camila "no tiene que dar explicaciones a nadie de lo que haga ni de lo que sienta". Para Chayo, está en "una edad súper bonita" para vivir y aprender de cada experiencia, siempre con el apoyo de su familia.

Gloria Camila | Europa Press

Entre pregunta y pregunta, la cantante también deja ver su faceta más cariñosa: ha tenido un detalle con Gloria por su cumpleaños "un anillito, un colgantito, un abanico…", gestos que dejan ver una relación cercana.

Y también ha recordado algo imborrable para la familia: el 31 aniversario de la boda de Rocío Jurado y José Ortega Cano. Chayo recuerda aquel día como bonito, aunque lejano. Ella misma tuvo un papel especial: llevó las arras junto a otras niñas de la familia y, como es habitual en ella, puso su voz al evento.

Rocío Jurado y Ortega Cano en su boda | Gtres

Además, hay un detalle que la une aún más a ese momento: se casó en el mismo lugar que su tía, por lo que cada vez que ve imágenes de aquella boda no puede evitar recordar a su propia historia de amor. Eso sí, cuando le preguntan por un posible gesto de Rocío Carrasco en una fecha tan señalada, Chayo zanja el asunto con un "pasa palabra". Dejando claro que lo más importante para ella es apoyar a los suyos.